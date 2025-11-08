Hình ảnh hàng trăm người đón 2 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Tối 8-11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, cho biết khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, tàu cao tốc đã đưa được 2 người gồm ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) cùng ông Phan Duy Quang (47 tuổi, cùng ngụ ở đặc khu Lý Sơn) về đến Lý Sơn trong niềm vui mừng của hàng trăm người.

Người dân Lý Sơn hân hoan chào đón 2 người sống sót trở về

"Ngay khi cập cảng, 2 người được đưa tới bệnh viện Lý Sơn chăm sóc sức khỏe. Hiện cả 2 tinh thần ổn định, sức khỏe không có gì nghiêm trọng. Riêng trường hợp ông Dương Quang Cường (44 tuổi) đang được một tàu khác đưa về Lý Sơn. Dự kiến khoảng 23 giờ đêm 8-11, tàu sẽ về đến Lý Sơn" - lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho biết.

2 người sống sót được đưa đi cấp cứu

2 người được cấp cứu tại bệnh viện

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Hàng trăm người dân Lý Sơn hân hoan đón 2 người sống sót sau 2 ngày trên biển trở về

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất tích. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm. Nhưng do sóng to, gió lớn khi bão số 13 đổ bộ, việc tìm kiếm tạm dừng.

Đến ngày 7-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.

Ông Lê Văn Sanh lúc được tìm thấy trên biển

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện ông Phan Duy Quang. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Sau khi được cứu vớt lên tàu, ông Quang hướng dẫn vị trí cho các tàu tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.