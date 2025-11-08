HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh hàng trăm người đón 2 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển

T.Trực

(NLĐO) - Hai trong 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển đã về đến Lý Sơn trước sự hân hoan của hàng trăm người.

Tối 8-11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, cho biết khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, tàu cao tốc đã đưa được 2 người gồm ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) cùng ông Phan Duy Quang (47 tuổi, cùng ngụ ở đặc khu Lý Sơn) về đến Lý Sơn trong niềm vui mừng của hàng trăm người.

Người dân Lý Sơn hân hoan chào đón 2 người sống sót trở về

"Ngay khi cập cảng, 2 người được đưa tới bệnh viện Lý Sơn chăm sóc sức khỏe. Hiện cả 2 tinh thần ổn định, sức khỏe không có gì nghiêm trọng. Riêng trường hợp ông Dương Quang Cường (44 tuổi) đang được một tàu khác đưa về Lý Sơn. Dự kiến khoảng 23 giờ đêm 8-11, tàu sẽ về đến Lý Sơn" - lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho biết.

Hàng trăm người đón 3 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trên biển - Ảnh 1.

2 người sống sót được đưa đi cấp cứu

Hàng trăm người đón 3 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trên biển - Ảnh 2.

2 người được cấp cứu tại bệnh viện

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Hàng trăm người dân Lý Sơn hân hoan đón 2 người sống sót sau 2 ngày trên biển trở về

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất tích. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm. Nhưng do sóng to, gió lớn khi bão số 13 đổ bộ, việc tìm kiếm tạm dừng.

Đến ngày 7-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.

Hàng trăm người đón 3 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trên biển - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Sanh lúc được tìm thấy trên biển

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện ông Phan Duy Quang. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Sau khi được cứu vớt lên tàu, ông Quang hướng dẫn vị trí cho các tàu tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị  đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.

Tin liên quan

Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật ở Quảng Ngãi

Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Ông Dương Quang Cường - người đầu tiên nhảy xuống biển tự tử đã được tìm thấy, cũng là người cuối cùng trong 3 người bị sóng cuốn sau 2 ngày.

Tìm thấy người đàn ông Lý Sơn trôi giữa biển sau khi cứu người tự tử

(NLĐO) – Một trong 3 người bị sóng cuốn trôi lúc cơn bão số 13 sắp đổ bộ chiều 6-11 được một tàu hàng cứu sống.

Người đàn ông nhảy xuống biển tự tử khi bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ

(NLĐO)- Khi bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ, một người nhảy xuống biển tự tử. Hai người khác dùng thúng ra cứu vớt được nhưng sau đó gặp nạn do sóng lớn.

tỉnh Quảng Bình chăm sóc sức khỏe chính quyền địa phương đảo Lý Sơn Quân chủng Phòng không
