Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: 48 giờ trôi dạt trên biển lúc bão số 13 đổ bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: 48 giờ trôi dạt trên biển lúc bão số 13 đổ bộ

T.Trực

(NLĐO) – Thay vì trách móc người đầu tiên nhảy xuống biển tự tử, hàng ngàn người dân Lý Sơn gửi lời động viên 3 người thoát chết kỳ diệu trở về.

Lúc 23 giờ ngày 8-11, 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị trôi dạt trong bão số 13 Kalmaegi đã được đưa về đảo. Hàng nghìn người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng bày tỏ niềm vui, chào đón 3 nạn nhân trở về.

Hiện cả 3 đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Quân - Dân y Lý Sơn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn) – người đã nhảy xuống biển khi bão số 13 Kalmaegi sắp ập vào đất liền, cũng được mọi người chào đón, động viên, giúp ông ổn định tinh thần.

Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: Nhảy xuống biển tự tử vì giận cha - Ảnh 1.

3 người sống sót kỳ diệu đang được điều trị tại Lý Sơn

Ông Dương Quang Quyển, cha ông Cường, bày tỏ xúc động khi con mình và 2 ân nhân bình an trở về sau 2 ngày trôi dạt trên biển giữa bão tố.

Ông Quyển chia sẻ, con trai ông vì giận ông nên trong một phút suy nghĩ nông cạn đã nhảy xuống biển tự tử. Hành động này khiến 2 người chèo thúng câu (ông Lê Văn Sanh cùng ông Phan Duy Quang) ra ứng cứu cũng gặp nguy hiểm khi trôi dạt trên biển suốt 48 giờ.

Thời điểm 2 người dùng thúng ra ứng cứu

Mấy ngày qua, ông Quyển lang thang bên bờ biển như người mất hồn. Từng giờ, từng phút, ông mong chờ thông tin của cả 3 người. Sáng 8-11, ông Quang và ông Sanh lần lượt được cứu sống, nỗi lo của ông vơi bớt phần nào.

Chiều cùng ngày, điện thoại của ông Cường để ở nhà bất ngờ đổ chuông. Ông Quyển run rẩy bắt máy và vỡ òa cảm xúc khi biết con mình vẫn khỏe mạnh.

"Nhìn thấy Cường là tôi ngã quỵ vì vui mừng. Con tôi và cả hai người cứu nó đã trở về bình an. Đây là điều kỳ diệu" - ông Quyển chia sẻ.

Theo ông Quyển, con trai ông là nguồn cơn gây nên sự việc này khiến nhiều người gặp nguy hiểm. Thế nhưng, người dân Lý Sơn không trách móc, ngược lại họ còn động viên, hỗ trợ gia đình ông tìm kiếm những người gặp nạn.

Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: Nhảy xuống biển tự tử vì giận cha - Ảnh 2.

3 người được đón về Lý Sơn

"Mọi người quá tuyệt vời. Tôi xin cúi đầu cảm ơn người dân Lý Sơn, cảm ơn các lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm suốt mấy ngày qua" - ông Quyển chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất tích. Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm. Nhưng do sóng to, gió lớn khi bão số 13 đổ bộ, việc tìm kiếm tạm dừng.

Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: Nhảy xuống biển tự tử vì giận cha - Ảnh 3.

3 người được điều trị tại bệnh viện ở Lý Sơn

Đến ngày 7-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện ông Phan Duy Quang. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Sau khi được cứu vớt lên tàu, ông Quang hướng dẫn vị trí cho các tàu tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.

Tin liên quan

Hình ảnh hàng trăm người đón 2 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Hình ảnh hàng trăm người đón 2 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển

(NLĐO) - Hai trong 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển đã về đến Lý Sơn trước sự hân hoan của hàng trăm người.

Kỳ tích: Tìm thấy người thứ 2 trong 3 người ở Lý Sơn bị sóng cuốn trôi sau 2 ngày

(NLĐO) - Ông Lê Văn Sanh, người thứ 2 trong 3 người bị sóng cuốn mất tích ở Lý Sơn giữa lúc bão số 13 sắp đổ bộ được tìm thấy sau gần 2 ngày trên biển

Tìm thấy người đàn ông Lý Sơn trôi giữa biển sau khi cứu người tự tử

(NLĐO) – Một trong 3 người bị sóng cuốn trôi lúc cơn bão số 13 sắp đổ bộ chiều 6-11 được một tàu hàng cứu sống.

tỉnh Quảng Ngãi lực lượng chức năng trung tâm y tế đảo Lý Sơn điều kỳ diệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo