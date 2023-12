(NLĐO) - Ngày 6-1, Công an TP Hải Phòng cho hay Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) vừa phát hiện 1 nhóm đối tượng sản xuất pháo nổ số lượng lớn để bán ra thị trường