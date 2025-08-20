HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm cướp táo tợn ở Đà Nẵng "sa lưới"

Trần Thường

(NLĐO) – Nhóm thanh thiếu niên mới lớn ở Đà Nẵng đi xe máy không lắp biển số, dùng dao khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Ngày 20-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa phối hợp với Công an phường Bàn Thạch điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của người đi đường.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 18-8, em V.Q.B (SN 2008, trú phường Quảng Phú) bị 4 đối tượng sử dụng dao khống chế, cướp chiếc điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Nhóm cướp táo tợn ở Đà Nẵng "sa lưới"- Ảnh 1.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường Bàn Thạch triển khai truy xét, khoanh vùng và quyết liệt truy bắt thủ phạm.

Chỉ sau 1 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ danh tính 4 đối tượng, gồm Phan Hồ Ka (SN 2009), Nguyễn Đăng Khôi (SN 2009), Ngô Thái Danh (SN 2008) và Nguyễn Văn Thành (SN 2007). Đây là nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí, tháo biển số xe để thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn vào ban đêm.

Khai thác nhanh cho thấy, trước khi gây án ở phường Bàn Thạch, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ cướp tại các tuyến đường vắng ở Phường Hương Trà và phường Quảng Phú.

Các đối tượng đi thành nhóm, di chuyển bằng xe máy đã tháo biển số, tìm nạn nhân đi một mình rồi giả vờ "xin mượn điện thoại". Khi nạn nhân lưỡng lự, chúng liền dùng dao khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi cướp thành công chiếc iPhone 12 Pro, cả bọn tiếp tục bàn bạc kế hoạch ra Huế để tiếp tục gây án.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi gây án, nhóm đối tượng di chuyển qua nhiều địa phương như Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn… nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Sự manh động của nhóm đối tượng cho thấy nếu không bị bắt giữ kịp thời, chúng sẽ tiếp tục gây ra những vụ cướp táo tợn hơn, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự và sự an toàn của người dân nhiều địa phương.

Công an đã thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động, xe máy và dao Thái Lan dùng để gây án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an TP Đà Nẵng Đà Nẵng Quảng Phú Bàn Thạch
    Thông báo