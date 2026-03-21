30% học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt điểm tuyệt đối, vượt chuẩn quốc tế

Ngày 21-3, Tập đoàn giáo dục EMG Education tổ chức lễ trao chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2025 cho học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đang theo học tại các trường phổ thông ở TPHCM, đồng thời vinh danh các học sinh đạt giải thưởng cao nhất Việt Nam và cao nhất thế giới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cùng đại diện Hội đồng khảo thí Pearson Edexcel, Tập đoàn giáo dục EMG Education trao thưởng cho học sinh đạt điểm toán cao nhất thế giới cấp tiểu học

Theo EMG Education, kỳ thi năm nay ghi nhận 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) - giải thưởng được Pearson trao tặng hàng năm cho những thí sinh có thành tích xuất sắc.

Trong đó, Trần Việt Hoàng, cựu học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (nay là học sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa), đạt điểm toán cao nhất thế giới cấp tiểu học. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam có học sinh đạt thành tích này.

Ngoài ra, 15 học sinh khác được trao giải Excellence Awards - giải thưởng dành cho những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc toàn diện ở cả ba môn tiếng Anh, toán và khoa học trong kỳ thi Pearson Edexcel.

TPHCM vinh danh các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi

Bên cạnh các thành tích cá nhân xuất sắc, kết quả chung của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt được rất cao so với mặt bằng chung thế giới. Cụ thể, ở cấp THPT, 100% học sinh có kết quả đạt trở lên ở cả ba môn tiếng Anh, toán và khoa học.

85% học sinh đạt mức điểm "giỏi" môn toán, cao hơn nhiều so với tỉ lệ học sinh toàn cầu đạt điểm "giỏi" là 55%. Đặc biệt, có 30% học sinh đạt điểm tuyệt đối, cao hơn mức trung bình thế giới.

Đối với môn tiếng Anh, 100% học sinh đều đạt mức điểm khá và giỏi môn English Language A (tiếng Anh tương đương ngôn ngữ thứ nhất); 84% học sinh đạt điểm khá và giỏi môn tiếng Anh ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).

Đánh giá chung ở cả ba cấp học, 100% học sinh có kết quả đạt trở lên môn toán (làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh). Riêng môn khoa học (gồm các môn vật lý - hóa học - sinh học, làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh) ở cả ba cấp tiểu học, THCS, THPT, điểm thi đều tương đương hoặc cao hơn tỉ lệ toàn cầu.

Chia sẻ bí quyết học môn toán, Việt Hoàng cho biết đã làm quen với các con số và phép tính từ năm 3 tuổi. Em xem việc học nhẹ nhàng như một sở thích, mỗi khi có thời gian rảnh là lên mạng tìm tòi cách giải các bài toán.

Với Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 12TH1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một trong 15 học sinh được trao giải thưởng Excellence Awards, kết quả cao trong học tập nhờ em rèn thói quen tự học từ nhỏ.

Khôi cho biết em học thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa, chủ động tìm hiểu đề thi các năm trước để biết cách làm bài. Suốt 12 năm học phổ thông, em không đi học thêm mà tự học tại nhà, luyện tập giải đề qua các nền tảng mạng xã hội.

Riêng với môn tiếng Anh, em tập thói quen suy nghĩ và viết lời giải bằng tiếng Anh. Cách học này giúp em có tư duy ngôn ngữ tốt, lâu dần trở thành phản xạ, học tiếng Anh trở nên nhẹ nhàng.