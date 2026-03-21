30% học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt điểm tuyệt đối, vượt chuẩn quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

30% học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt điểm tuyệt đối, vượt chuẩn quốc tế

Đặng Trinh

(NLĐO) - Trong năm 2025, học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp của TPHCM thi lấy các chứng chỉ quốc tế đạt nhiều kết quả ấn tượng

Ngày 21-3, Tập đoàn giáo dục EMG Education tổ chức lễ trao chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2025 cho học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đang theo học tại các trường phổ thông ở TPHCM, đồng thời vinh danh các học sinh đạt giải thưởng cao nhất Việt Nam và cao nhất thế giới.

30% học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt điểm tuyệt đối, cao hơn mức trung bình thế giới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cùng đại diện Hội đồng khảo thí Pearson Edexcel, Tập đoàn giáo dục EMG Education trao thưởng cho học sinh đạt điểm toán cao nhất thế giới cấp tiểu học

Theo EMG Education, kỳ thi năm nay ghi nhận 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) - giải thưởng được Pearson trao tặng hàng năm cho những thí sinh có thành tích xuất sắc. 

Trong đó, Trần Việt Hoàng, cựu học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (nay là học sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa), đạt điểm toán cao nhất thế giới cấp tiểu học. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam có học sinh đạt thành tích này. 

Ngoài ra, 15 học sinh khác được trao giải Excellence Awards - giải thưởng dành cho những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc toàn diện ở cả ba môn tiếng Anh, toán và khoa học trong kỳ thi Pearson Edexcel.

30% học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt điểm tuyệt đối, cao hơn mức trung bình thế giới - Ảnh 2.

TPHCM vinh danh các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi

Bên cạnh các thành tích cá nhân xuất sắc, kết quả chung của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt được rất cao so với mặt bằng chung thế giới. Cụ thể, ở cấp THPT, 100% học sinh có kết quả đạt trở lên ở cả ba môn tiếng Anh, toán và khoa học. 

85% học sinh đạt mức điểm "giỏi" môn toán, cao hơn nhiều so với tỉ lệ học sinh toàn cầu đạt điểm "giỏi" là 55%. Đặc biệt, có 30% học sinh đạt điểm tuyệt đối, cao hơn mức trung bình thế giới.

Đối với môn tiếng Anh, 100% học sinh đều đạt mức điểm khá và giỏi môn English Language A (tiếng Anh tương đương ngôn ngữ thứ nhất); 84% học sinh đạt điểm khá và giỏi môn tiếng Anh ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).

Đánh giá chung ở cả ba cấp học, 100% học sinh có kết quả đạt trở lên môn toán (làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh). Riêng môn khoa học (gồm các môn vật lý - hóa học - sinh học, làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh) ở cả ba cấp tiểu học, THCS, THPT, điểm thi đều tương đương hoặc cao hơn tỉ lệ toàn cầu.

Chia sẻ bí quyết học môn toán, Việt Hoàng cho biết đã làm quen với các con số và phép tính từ năm 3 tuổi. Em xem việc học nhẹ nhàng như một sở thích, mỗi khi có thời gian rảnh là lên mạng tìm tòi cách giải các bài toán. 

Với Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 12TH1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một trong 15 học sinh được trao giải thưởng Excellence Awards, kết quả cao trong học tập nhờ em rèn thói quen tự học từ nhỏ. 

Khôi cho biết em học thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa, chủ động tìm hiểu đề thi các năm trước để biết cách làm bài. Suốt 12 năm học phổ thông, em không đi học thêm mà tự học tại nhà, luyện tập giải đề qua các nền tảng mạng xã hội. 

Riêng với môn tiếng Anh, em tập thói quen suy nghĩ và viết lời giải bằng tiếng Anh. Cách học này giúp em có tư duy ngôn ngữ tốt, lâu dần trở thành phản xạ, học tiếng Anh trở nên nhẹ nhàng. 

Mở rộng triển khai ở khu vực 2 và 3 của TPHCM

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đánh giá: "Nhiều năm trở lại đây, thành tích đáng tự hào của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đã khẳng định năng lực học tập chất lượng cao của học sinh thành phố, trong đó có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tự tin và hiệu quả. Chương trình tiếng Anh tích hợp là một trong những điểm sáng của quá trình 50 năm (1975-2025) xây dựng và phát triển giáo dục thành phố, khẳng định tinh thần dám làm, dám đổi mới, giữ vững vị trí một trong những đầu tàu phát triển giáo dục chung của cả nước".

Tới đây, TPHCM sẽ mở rộng triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp ở khu vực 2 và 3, qua đó thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực, hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh toàn thành phố.

Tin liên quan

Tuyển sinh lớp 1, 6 ở TPHCM: Học sinh trúng tuyển tiếng Anh tích hợp được công bố trước

Tuyển sinh lớp 1, 6 ở TPHCM: Học sinh trúng tuyển tiếng Anh tích hợp được công bố trước

(NLĐO)- Tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp được áp dụng cho tất cả học sinh trên địa bàn TPHCM và không giới hạn theo ranh giới hành chính

NÓNG: TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp

(NLĐO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026

"Quả ngọt" chương trình tiếng Anh tích hợp: Học sinh TP HCM đạt kết quả cao nhất thế giới

(NLĐO)- Ở môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai International GCSE, tỉ lệ đạt xuất sắc của học sinh Việt Nam là 54%, vượt trội so với tỉ lệ toàn cầu là 25%

thành tích cao trường phổ thông học sinh lớp 6 thành tích học tập xuất sắc chương trình tiếng Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo