Văn hóa - Văn nghệ

30 triệu đồng giúp nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long cảm ơn khán giả

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – NSƯT Kim Tử Long và bà Ngọc Dung tổ chức chương trình nghĩa tình giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh


30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 1.

Các nhà hảo tâm và nghệ sĩ đã ủng hộ số tiền 30 triệu đồng giúp nghệ sĩ Bửu Khánh

Tối 21-10, tại Nhà hàng Along Thai - TP HCM, NSƯT Kim Tử Long cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (chủ thương hiệu Dung Hải Sản) đã tổ chức một chương trình đặc biệt "Chung một tấm lòng" nhằm gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ Bửu Khánh, người đang bệnh nặng và được điều trị tại Huế.

30 triệu giúp nghệ sĩ Bửu Khánh

Chương trình nhận được sự chung tay của đông đảo nghệ sĩ, khán giả và các nhà hảo tâm, quyên góp được 30 triệu đồng gửi đến nghệ sĩ Bửu Khánh. Đây là món quà động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" vốn là truyền thống tốt đẹp của giới nghệ sĩ cải lương. 

Trên sân khấu tối 21-10, các nghệ sĩ: NSND Minh Vương, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi, MC Tuấn Anh, ca sĩ Ngọc Thật, nghệ sĩ Bích Hạnh…đã thể hiện hết mình những bài ca cổ, ca khúc âm nhạc và trích đoạn cải lương. 

Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm – người vừa từ Mỹ về nước – đã khiến khán giả xúc động khi nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm hát xong đã gửi tặng tiền giúp đồng nghiệp đang lâm bệnh.

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bửu Khánh đã từng nhận được quà hỗ trợ của chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á

Bửu Khánh - nghệ sĩ sinh ra trong cái nôi tuồng cổ

Nghệ sĩ Bửu Khánh là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với nghệ thuật cải lương tuồng cổ, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật danh giá. Ông là em ruột của cố NSƯT Bửu Truyện (chồng của nữ nghệ sĩ Thanh Thế), các em khác gồm Mỹ Phụng và Bửu Ấn đều theo nghề hát. 

Cha ông là nhạc sĩ đàn tranh Tám Chi, mẹ là nữ nghệ sĩ hát bội Tám Út – một gia đình mà hơi thở sân khấu đã hòa vào máu thịt từ thuở thiếu thời.

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Thy Hồng và NSƯT Kim Tử Long song ca bài "Tình chàng, ý thiếp"

Từ năm 8 tuổi, Bửu Khánh được cha mẹ gửi theo học thầy Minh Tơ, trở thành một trong những đồng ấu đầu tiên của đoàn Đồng Ấu Minh Tơ. Đến năm 15 tuổi, ông đã được anh trai dẫn diễn những vai kép nhì tại các đoàn lớn như Nam Thanh – Thu Ba, Mười Vàng, rồi về đoàn Hoa Xuân, sau đó gắn bó lâu dài với đoàn Thanh Bình – Kim Mai.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông về công tác tại Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, tiếp tục cống hiến trong vai trò diễn viên trụ cột. Với giọng ca khỏe, phong thái vững vàng và phong cách biểu diễn trau chuốt, ông được khán giả yêu mến qua nhiều vai tướng oai hùng – những vai mà mỗi động tác vuốt cặp lông trĩ trên chiếc mão đều tỏa ra khí thế, bản lĩnh và tâm hồn của người anh hùng.

Bửu Khánh - Một đời giữ lửa với nghề

Hơn nửa thế kỷ đứng sân khấu, nghệ sĩ Bửu Khánh được biết đến như một diễn viên tuồng cổ tài năng và là người luôn giữ gìn truyền thống của dòng tuồng Minh Tơ – Huỳnh Long. Ông từng chia sẻ: "Mỗi vai diễn đều là một đời sống khác của mình. Hết vai, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm, vì mình đã sống trọn với nhân vật và với khán giả".

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 4.

NSƯT Trinh Trinh và Tú Sương song ca trích đoạn "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài"

Nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ học ở Huỳnh Long vẫn nhắc về ông như một người thầy nghiêm khắc nhưng hiền hậu, luôn chỉ dạy tận tình từng động tác, ánh mắt, nhịp phách.

Trong mùa dịch COVID-19 năm 2021, chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động đã từng đến thăm và hỗ trợ nghệ sĩ Bửu Khánh. Khi ấy, ông nghẹn ngào nói rằng số tiền nhỏ 5 triệu đồng đã giúp ông "có thể trả tiền thuê nhà và mua thuốc uống" – một minh chứng cho cuộc sống giản dị, kiên cường của người nghệ sĩ gạo cội giữa thời buổi khó khăn.

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 5.

NSƯT Võ Minh Lâm

Kim Tử Long - Tình nghệ sĩ, ngọn đèn không tắt

Chương trình tối 21-10 là một hành động đẹp, tiếp nối truyền thống nghĩa tình của giới nghệ sĩ cải lương. NSƯT Kim Tử Long xúc động chia sẻ: "Nhiều năm qua, anh em nghệ sĩ chúng tôi luôn xem nhau như người trong một đại gia đình. Mỗi khi ai đó gặp hoạn nạn, mọi người lại tìm đến nhau, cùng hát, cùng sẻ chia, như một cách nối dài hơi thở của sân khấu và tình người".

Sự kiện cho thấy giá trị nhân văn bền bỉ trong cộng đồng nghệ sĩ Việt nơi những tấm lòng vàng như bà Ngọc Dung, những người bạn tri âm tri kỷ và khán giả yêu nghệ thuật vẫn âm thầm chung tay gìn giữ hơi ấm của một "ngôi nhà sân khấu".

"Còn hát được cho nhau nghe, còn thương nhau là sân khấu còn sống…Đêm nay chúng tôi đã giúp đỡ một đồng nghiệp đang chật vật trong bệnh tật, quý lắm" – NSND Minh Vương nói.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình "Chung một tấm lòng":

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 6.

Ca sĩ Ngọc Thật và MC Tuấn Anh

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 7.

NSND Minh Vương

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 8.

NSƯT Ngọc Đợi

30 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh đang cấp cứu, NSƯT Kim Tử Long xúc động cảm ơn khán giả - Ảnh 9.

NS Bích Hạnh

kim tử long Bửu Khánh
