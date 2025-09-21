Nghệ sĩ, soạn giả Hữu Tài và NSƯT Kim Tử Long trên sân khấu chương trình "Chung một tấm lòng"

Vừa qua, tại không gian ấm cúng của Nhà hàng ALong Thái, chương trình văn nghệ từ thiện "Chung một tấm lòng" do NSƯT Kim Tử Long tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí chan chứa tình nghệ sĩ và lòng nhân ái.

Kim Tử Long làm chương trình "nhường cơm sẻ áo"

Hướng về soạn giả – nghệ sĩ Hữu Tài – người năm nay đã 81 tuổi, đang đối diện nhiều bệnh tật, và khó khăn trong cuộc sống, NSƯT Kim Tử Long đã tổ chức suất diễn thu hút đông khán giả. NSND Thanh Tuấn nói: "Đó là một đêm diễn đặc biệt, cho thấy khán giả luôn yêu mến nghệ sĩ, khi biết nghệ sĩ nghèo khó, bệnh tật đã mua vé đến ủng hộ, giúp đỡ".

Nghệ sĩ Linh Tâm cho biết: "Tôi rất vui khi tham gia suất diễn ý nghĩa này, mong anh Hữu Tài sẽ vơi đi bớt nhọc nhằn. Từ khi nghệ sĩ Bích Thủy – bà xã của anh qua đời, anh tiều tụy hẳn và không còn đủ sức sáng tác. Tôi mong sau suất diễn nghĩa tình này anh sẽ có thêm nghị lực để tiếp tục sáng tác".

"Giai điệu nghĩa tình" là một dấu son đẹp cho tình người, tình nghệ sĩ nhất mực yêu thương nhau. Tôi tin khán giả sẽ đến rất đông để ủng hộ nghệ sĩ nghèo" – soạn giả Hữu Tài nói.

Cách đây không lâu, chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã đến thăm và trao quà cho nghệ sĩ Hữu Tài. Trong đêm gala Mai Vàng năm 2020 tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên, ông đã đến và đại diện văn nghệ sĩ cảm ơn chương trình "Mai Vàng nhân ái".

Kim Tử Long làm một đêm diễn chan chứa nghĩa tình

Dù sức khỏe không còn tốt, nhưng khi xuất hiện trước khán giả, nghệ sĩ – soạn giả Hữu Tài vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, giọng ca truyền cảm và niềm đam mê sân khấu cải lương chưa bao giờ vơi cạn.

Ông xúc động chia sẻ: "Mấy năm nay chân đau không đi hát được, đến chương trình tại ALong Thái là dịp thật đặc biệt nên tôi xúc động lắm, cảm ơn tình thương của đồng nghiệp, của khán giả".

Ngay khi làn hơi trầm ấm và dạt dào cảm xúc của ông cất lên, cả khán phòng như lặng đi, rồi vỡ òa trong tràng pháo tay kéo dài. Đó là sự tán thưởng tài nghệ và là tình cảm của khán giả dành cho một người nghệ sĩ cả đời gắn bó với ánh đèn sân khấu.

Kim Tử Long xúc động trước tình đồng nghiệp – nghĩa khán giả

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo nghệ sĩ và mạnh thường quân. Nhiều nghệ sĩ đã không chỉ góp mặt biểu diễn mà còn trực tiếp gửi những phần hỗ trợ thiết thực, cùng chung tay sẻ chia khó khăn với soạn giả Hữu Tài.

Những tấm lòng nghệ sĩ và khán giả dù ít hay nhiều, đều được trân trọng gửi đến soạn giả Hữu Tài tình thương mến, đó là nhịp cầu yêu thương, nối dài tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Linh Tâm

Với NSƯT Kim Tử Long, người luôn đau đáu với công tác từ thiện và sẻ chia cùng đồng nghiệp, chương trình lần này tiếp tục khẳng định vai trò của sân khấu không chỉ là nơi mang đến tiếng ca, nụ cười, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho những người nghệ sĩ neo đơn, bệnh tật.

Ông chia sẻ: "Tôi chỉ mong qua chương trình này, nghệ sĩ, soạn giả Hữu Tài có thêm niềm vui, có thêm sự động viên để tiếp tục vững vàng, sống cùng niềm đam mê sân khấu mà chú đã dành cả đời để gắn bó".

Kim Tử Long không quên hẹn gặp lại khán giả trong đêm diễn tiếp theo chương trình "Chung một tấm lòng" sẽ tiếp tục diễn ra tại ALong Thái vào ngày 21-10, hứa hẹn lại là một đêm diễn nhiều cảm xúc, sẻ chia yêu thương.

Nghệ sĩ - Soạn giả Hữu Tài nói lời cảm ơn khán giả

Điều này đã minh chứng sống động về sức mạnh của tình nghệ sĩ khi NSƯT Kim Tử Long cùng đơn vị đồng hành Ngọc Dung Hải Sản đứng ra tổ chức. Ông đã gửi lời tri ân chân thành đến toàn thể nghệ sĩ, nhà hảo tâm và khán giả đã đồng hành.

Đồng thời, ông cũng thông báo chương trình chương trình định kỳ tháng 10 sẽ thực hiện vào ngày 13, là ngày Doanh nhân Việt Nam. Chương trình được sự tham gia biểu diễn của các Ngôi sao, Danh ca và tài năng nghệ thuật với tất cả tấm lòng thành cùng chung tâm nguyện giúp đỡ các nghệ sĩ, hậu đài, âm thanh, phục trang đã lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo như: NSND Hùng Minh, NSUT Thanh Nguyệt, NS Vương Ngọc, NS Tuấn Phương, Nhạc sĩ – NSƯT Hoàng Thành, NS Minh Hoà, Chuyên viên âm thanh Lê Văn Lâm, Chuyên viên phục trang: Kim Mười, Chuyên viên Phục trang: Ngọc Trâm, Chuyên viên phục trang: Ngọc Nga, Nhân viên hậu đài: Minh Mẫn, Trường Lộc….

Và trong lần tổ chức vào tháng 10 chương trình sẽ diễn ra tại không gian sang trọng và ấm cúng với thực đơn những món chay đặc sắc, thanh khiết, ngon miệng của nhà hàng Visatra (Khu dân cư Him Lam) của NSND Quế Trân.

