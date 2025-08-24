NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"





Các nghệ sĩ xúc động trước tình cảm khán giả dành cho "San Hậu" tối 23-8-2025

Tối 23-8 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, khán giả cải lương TP HCM đã có dịp thưởng thức vở tuồng cổ kinh điển "San Hậu" được cải biên theo kịch bản của bậc thầy tuồng Đào Tấn, do Bạch Tố My – Nguyễn Minh viết. Đây là vở diễn tốt nghiệp đại học của Trần Quỳnh Anh (nghệ danh Bạch Tố My) với chuyên ngành đạo diễn sân khấu. Khi không còn là "bài thi" vở đã vươn ra ánh sáng sàn diễn chuyên nghiệp, quy tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu và mang đến một phiên bản được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Kim Tử Long hoàn chỉnh ước mơ nghề của Trần Quỳnh Anh

Từ vở báo cáo tốt nghiệp đến bản dựng hoàn chỉnh là một quá trình cần sự cố vấn nghệ thuật của người đi trước, Trần Quỳnh Anh đã có được sự may mắn này. Xuất thân từ lớp đào tạo Đồng ấu Bạch Long, Trần Quỳnh Anh vốn quen thuộc với công chúng trong vai trò một diễn viên trẻ triển vọng.

Khi bước sang vai trò đạo diễn, cô đã chọn "San Hậu", một tác phẩm kinh điển, nhiều lớp tuồng phức tạp làm dấu ấn tốt nghiệp. Sau buổi báo cáo, Quỳnh Anh đã nhận nhiều góp ý thẳng thắn từ giới chuyên môn, nhờ đó vở được gia cố, chỉnh sửa kịch bản và nhịp điệu.

Đặc biệt, sự đồng hành của NSƯT Kim Tử Long trong vai trò cố vấn nghệ thuật đã mang đến sự thay đổi quan trọng. Vở được cắt gọn, tăng nhịp điệu, đào sâu tâm lý nhân vật và nhấn mạnh những mảng miếng tuồng đặc sắc. Không chỉ cố vấn, Kim Tử Long còn trực tiếp hóa thân Đổng Kim Lân, tạo thêm sức hút.

NSƯT Kim Tử Long đã là điểm tựa vững vàng để nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân thể hiện xuất thần nhân vật Khương Linh Tá trong vở "San Hậu"

Vở diễn ra mắt dưới tên đơn vị tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ giải trí Kim Tử Long, mang đến một diện mạo chuyên nghiệp và sinh động hơn so với phiên bản "thi tốt nghiệp".

Âm nhạc và mỹ thuật tạo nên chiều sâu Phần âm nhạc do các nghệ sĩ Thanh Phong, Thanh Phúc, Phi Hạc, cùng nhóm cổ nhạc của nhạc sĩ Duy Khôi, Bá Thành đảm nhận. Các làn điệu cải lương xen lẫn những điệu lý đã góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, khiến nhiều đoạn diễn trở nên lắng sâu, lay động cảm xúc khán giả.

Sân khấu được thiết kế bởi Trường Lộc, Huỳnh Trung với những bức vẽ cảnh trí đẹp mắt, tôn vinh chất sử thi của tuồng cổ, đồng thời tạo nền cho diễn xuất.

Vở "San hậu" qui tụ dàn diễn viên trẻ cho thấy sự chăm chút của NSƯT Kim Tử Long đối với lực lượng kế thừa sân khấu cải lương tuồng cổ

Kim Tử Long tạo dấu ấn kết hợp của gia tộc Minh Tơ

Một trong những điểm nhấn lớn của đêm diễn là sự quy tụ các nghệ sĩ thuộc gia tộc Minh Tơ cùng xuất hiện: NSƯT Tú Sương (Tạ Ngọc Dung), NSƯT Trinh Trinh (Tạ Nguyệt Kiểu), NS Lê Thanh Thảo (Phàn Phụng Cơ), NS Hồng Quyên (Tề Thiện Tôn), NS Xuân Trường (Triệu Khắc Thường) và NS Xuân Trúc (Phàn Định Công).

Sự kết hợp này đã mang lại không khí đoàn viên nghệ thuật của một gia tộc vững vàng với 6 đời theo nghề hát, tạo nên lớp diễn đậm chất nghệ thuật. Trong dàn nghệ sĩ trẻ, Trọng Nhân (Khương Linh Tá) là điểm sáng nổi bật.

Với phong cách ca diễn mang hơi hướng cố NSƯT Vũ Linh, anh chiếm trọn cảm tình khán giả. Mỗi lần xuất hiện, Trọng Nhân đều được khán giả vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt.

Đặc biệt, anh đã cho thấy bản lĩnh sân khấu trong tình huống sự cố: khi đạo cụ khăn đỏ bị bay khỏi cổ áo. Thay vì lúng túng, anh dùng chính mái tóc dài để hoàn thành lớp tuồng "nhặt đầu gắn lại".

Cách xử lý thông minh, đầy thuyết phục ấy đã khiến khán giả bùng nổ tràng pháo tay, chứng minh sự trưởng thành của một nghệ sĩ trẻ.

Bất ngờ với phong thái ca diễn vững vàng của nghệ sĩ Xuân Trường (Triệu Khắc Thường)

Bên cạnh đó, khán giả còn gặp lại những gương mặt triển vọng như: Kim Nhuận Phát (vua Tề), Trần Quỳnh Anh (Phàn Diệm), Hà Mỹ Anh (Triệu Lệ Trinh), Đăng Quang (Tạ Thiên Lăng), Sơn Minh (Tạ Ôn Đình), Đổng Tường (Tạ Lôi Nhược), Vũ Hùng (Tạ Lôi Phuông), Thanh Dư (Tạ Vân), Hạ Nắng (Thái giám Tử Trình) và Lý Kiều Hạnh (Đổng Mẫu).

NS Lê Thanh Thảo (Phàn Phụng Cơ) tạo được cảm tình với công chúng

Kim Tử Long làm cho "San Hậu" đạt chiều sâu cảm xúc

Phiên bản "San Hậu" đã tái hiện của một câu chuyện kinh điển được "tuồng cổ hóa" từ gốc Hát Bội, đây là bước thử sức mạnh mẽ của thế hệ trẻ đam mê sân khấu.

Khán giả rơi lệ trước cảnh Tạ Vân hy sinh tính mạng để ngăn cản nội chiến gia tộc họ Tạ với nhà Tề, nhắn nhủ anh chị em biết thương yêu nhau, đừng vì lợi ích cá nhân mà gieo chia rẽ. Những thông điệp nhân văn ấy, trong một bản dựng gọn gàng, giàu cảm xúc, đã chạm đến trái tim người xem.

"San Hậu" của Trần Quỳnh Anh cho thấy sự tiếp nối mạch chảy cải lương tuồng cổ: vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa có sự làm mới cần thiết. Thành công của vở diễn không còn là "bài thi" mà đã được nâng cấp, mở ra kỳ vọng cho một đạo diễn trẻ có đủ nội lực và tâm huyết để góp phần hồi sinh dòng tuồng cổ trên sân khấu TP HCM hôm nay.

"Tôi rất vui khi được đồng hành với các bạn trẻ đam mê tuồng cổ. Giúp họ có thêm sự trải nghiệm mới để rèn nghề là trách nhiệm của tôi" – NSƯT Kim Tử Long nói.

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên bản mới "San Hậu":

NS Hạ Nắng (Tử Trình) dâng ấn vua cho anh em nhà họ Tạ

Cảnh cuối đã bớt lê thê, đi vào trọng tâm khiến vở diễn kết thúc đầy cảm xúc

Bố cục vở diễn gọn gàng, tạo được tình huống xung đột chặt chẽ