NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Từ bản dựng của Trần Quỳnh Anh, với vai trò cố vấn nghệ thuật, vở diễn đã ra mắt khán giả thật đẹp


NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ xúc động trước tình cảm khán giả dành cho "San Hậu" tối 23-8-2025

Tối 23-8 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, khán giả cải lương TP HCM đã có dịp thưởng thức vở tuồng cổ kinh điển "San Hậu" được cải biên theo kịch bản của bậc thầy tuồng Đào Tấn, do Bạch Tố My – Nguyễn Minh viết. Đây là vở diễn tốt nghiệp đại học của Trần Quỳnh Anh (nghệ danh Bạch Tố My) với chuyên ngành đạo diễn sân khấu. Khi không còn là "bài thi" vở đã vươn ra ánh sáng sàn diễn chuyên nghiệp, quy tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu và mang đến một phiên bản được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Kim Tử Long hoàn chỉnh ước mơ nghề của Trần Quỳnh Anh

Từ vở báo cáo tốt nghiệp đến bản dựng hoàn chỉnh là một quá trình cần sự cố vấn nghệ thuật của người đi trước, Trần Quỳnh Anh đã có được sự may mắn này. Xuất thân từ lớp đào tạo Đồng ấu Bạch Long, Trần Quỳnh Anh vốn quen thuộc với công chúng trong vai trò một diễn viên trẻ triển vọng. 

Khi bước sang vai trò đạo diễn, cô đã chọn "San Hậu", một tác phẩm kinh điển, nhiều lớp tuồng phức tạp làm dấu ấn tốt nghiệp. Sau buổi báo cáo, Quỳnh Anh đã nhận nhiều góp ý thẳng thắn từ giới chuyên môn, nhờ đó vở được gia cố, chỉnh sửa kịch bản và nhịp điệu. 

Đặc biệt, sự đồng hành của NSƯT Kim Tử Long trong vai trò cố vấn nghệ thuật đã mang đến sự thay đổi quan trọng. Vở được cắt gọn, tăng nhịp điệu, đào sâu tâm lý nhân vật và nhấn mạnh những mảng miếng tuồng đặc sắc. Không chỉ cố vấn, Kim Tử Long còn trực tiếp hóa thân Đổng Kim Lân, tạo thêm sức hút.

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 2.

NSƯT Kim Tử Long đã là điểm tựa vững vàng để nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân thể hiện xuất thần nhân vật Khương Linh Tá trong vở "San Hậu"

Vở diễn ra mắt dưới tên đơn vị tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ giải trí Kim Tử Long, mang đến một diện mạo chuyên nghiệp và sinh động hơn so với phiên bản "thi tốt nghiệp".

Âm nhạc và mỹ thuật tạo nên chiều sâu Phần âm nhạc do các nghệ sĩ Thanh Phong, Thanh Phúc, Phi Hạc, cùng nhóm cổ nhạc của nhạc sĩ Duy Khôi, Bá Thành đảm nhận. Các làn điệu cải lương xen lẫn những điệu lý đã góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, khiến nhiều đoạn diễn trở nên lắng sâu, lay động cảm xúc khán giả.

Sân khấu được thiết kế bởi Trường Lộc, Huỳnh Trung với những bức vẽ cảnh trí đẹp mắt, tôn vinh chất sử thi của tuồng cổ, đồng thời tạo nền cho diễn xuất.

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 3.

Vở "San hậu" qui tụ dàn diễn viên trẻ cho thấy sự chăm chút của NSƯT Kim Tử Long đối với lực lượng kế thừa sân khấu cải lương tuồng cổ

Kim Tử Long tạo dấu ấn kết hợp của gia tộc Minh Tơ

Một trong những điểm nhấn lớn của đêm diễn là sự quy tụ các nghệ sĩ thuộc gia tộc Minh Tơ cùng xuất hiện: NSƯT Tú Sương (Tạ Ngọc Dung), NSƯT Trinh Trinh (Tạ Nguyệt Kiểu), NS Lê Thanh Thảo (Phàn Phụng Cơ), NS Hồng Quyên (Tề Thiện Tôn), NS Xuân Trường (Triệu Khắc Thường) và NS Xuân Trúc (Phàn Định Công). 

Sự kết hợp này đã mang lại không khí đoàn viên nghệ thuật của một gia tộc vững vàng với 6 đời theo nghề hát, tạo nên lớp diễn đậm chất nghệ thuật. Trong dàn nghệ sĩ trẻ, Trọng Nhân (Khương Linh Tá) là điểm sáng nổi bật. 

Với phong cách ca diễn mang hơi hướng cố NSƯT Vũ Linh, anh chiếm trọn cảm tình khán giả. Mỗi lần xuất hiện, Trọng Nhân đều được khán giả vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. 

Đặc biệt, anh đã cho thấy bản lĩnh sân khấu trong tình huống sự cố: khi đạo cụ khăn đỏ bị bay khỏi cổ áo. Thay vì lúng túng, anh dùng chính mái tóc dài để hoàn thành lớp tuồng "nhặt đầu gắn lại". 

Cách xử lý thông minh, đầy thuyết phục ấy đã khiến khán giả bùng nổ tràng pháo tay, chứng minh sự trưởng thành của một nghệ sĩ trẻ.

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 4.

Bất ngờ với phong thái ca diễn vững vàng của nghệ sĩ Xuân Trường (Triệu Khắc Thường)

Bên cạnh đó, khán giả còn gặp lại những gương mặt triển vọng như: Kim Nhuận Phát (vua Tề), Trần Quỳnh Anh (Phàn Diệm), Hà Mỹ Anh (Triệu Lệ Trinh), Đăng Quang (Tạ Thiên Lăng), Sơn Minh (Tạ Ôn Đình), Đổng Tường (Tạ Lôi Nhược), Vũ Hùng (Tạ Lôi Phuông), Thanh Dư (Tạ Vân), Hạ Nắng (Thái giám Tử Trình) và Lý Kiều Hạnh (Đổng Mẫu).

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 5.

NS Lê Thanh Thảo (Phàn Phụng Cơ) tạo được cảm tình với công chúng

Kim Tử Long làm cho "San Hậu" đạt chiều sâu cảm xúc

Phiên bản "San Hậu" đã tái hiện của một câu chuyện kinh điển được "tuồng cổ hóa" từ gốc Hát Bội, đây là bước thử sức mạnh mẽ của thế hệ trẻ đam mê sân khấu. 

Khán giả rơi lệ trước cảnh Tạ Vân hy sinh tính mạng để ngăn cản nội chiến gia tộc họ Tạ với nhà Tề, nhắn nhủ anh chị em biết thương yêu nhau, đừng vì lợi ích cá nhân mà gieo chia rẽ. Những thông điệp nhân văn ấy, trong một bản dựng gọn gàng, giàu cảm xúc, đã chạm đến trái tim người xem.

"San Hậu" của Trần Quỳnh Anh cho thấy sự tiếp nối mạch chảy cải lương tuồng cổ: vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa có sự làm mới cần thiết. Thành công của vở diễn không còn là "bài thi" mà đã được nâng cấp, mở ra kỳ vọng cho một đạo diễn trẻ có đủ nội lực và tâm huyết để góp phần hồi sinh dòng tuồng cổ trên sân khấu TP HCM hôm nay.

"Tôi rất vui khi được đồng hành với các bạn trẻ đam mê tuồng cổ. Giúp họ có thêm sự trải nghiệm mới để rèn nghề là trách nhiệm của tôi" – NSƯT Kim Tử Long nói.

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên bản mới "San Hậu":

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 6.

NS Hạ Nắng (Tử Trình) dâng ấn vua cho anh em nhà họ Tạ

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 7.

Cảnh cuối đã bớt lê thê, đi vào trọng tâm khiến vở diễn kết thúc đầy cảm xúc

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 8.

Bố cục vở diễn gọn gàng, tạo được tình huống xung đột chặt chẽ

NSƯT Kim Tử Long tạo sắc màu mới cho vở kinh điển "San Hậu"- Ảnh 9.

Từ trái sang: Trần Quỳnh Anh, Xuân Trúc, Hà Mỹ Anh đã có lớp diễn thật xuất sắc

Tin liên quan

Trinh Trinh, Tú Sương, Xuân Trúc tạo dấu ấn đẹp cho "San Hậu"

Trinh Trinh, Tú Sương, Xuân Trúc tạo dấu ấn đẹp cho "San Hậu"

– (NLĐO) - Bản dựng cải lương kinh điển "San Hậu" của một đạo diễn trẻ gây chú ý với giới mộ điệu cải lương tuồng cổ

Đạo diễn TRẦN QUỲNH ANH: Giữ lửa cho sân khấu cải lương

Với nữ đạo diễn trẻ Trần Quỳnh Anh, cải lương không thể tồn tại nếu đánh mất hồn cốt dân tộc

kim tử long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo