3.000 sinh viên "cháy" hết mình ở Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Ngày 19-4, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố tổ chức Ngày hội Sinh viên với ngoại ngữ - English Camp 2026, thu hút khoảng 3.000 sinh viên các trường trên địa bàn tham gia.

Tại ngày hội, ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM khẳng định ngoại ngữ chính là "chìa khóa" quan trọng giúp sinh viên tự tin, nâng tâm bản lĩnh, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong và ngoài nước.

"Ngày hội không chỉ là sân chơi học thuật mà còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các xu hướng mới trong học tập ngoại ngữ gắn với công nghệ, qua đó từng bước hình thành năng lực thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu" - ông Dũng cho biết.

Ngày hội tạo nên một không gian trải nghiệm đa sắc màu với chuỗi hoạt động phong phú, từ khu vực triển lãm văn hóa quốc tế "Heritage Horizon", đấu trường kiến thức "Ring the Golden Bell" đến các hội thảo chuyên sâu về kỹ năng ngoại giao và lao động xanh trong kỷ nguyên Net Zero. Đặc biệt, ở cuộc thi thuyết trình "Exploring Vietnamese Culture", nhóm sinh viên của Trường ĐH Văn Hiến đã xuất sắc đoạt giải Nhất sau màn trình bày song ngữ ấn tượng.

Cuộc thi "Ring the Golden Bell" được tổ chức cuộc thi kiến thức theo format "Rung chuông vàng" với các câu hỏi xoay quanh văn hóa, lịch sử, địa lý, con người, ngôn ngữ của các quốc gia và các vấn đề quốc tế

Sinh viên hào hứng tham gia ngày hội

Sinh viên giới thiệu về văn hóa của các quốc gia

Trước đó, các hoạt động trực tuyến trên nền tảng số cũng đã tạo nên sức hút lớn với hơn 50.000 lượt tiếp cận, khẳng định tinh thần chủ động hội nhập của sinh viên Thành phố.

Sự kiện không chỉ là sân chơi ngoại ngữ bổ ích mà còn là môi trường thực tiễn giúp các bạn trẻ rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", trở thành những công dân tiêu biểu có những đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.



