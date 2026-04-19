Giáo dục

Bất ngờ với triển lãm về hai thế giới đối lập

Huy Lân

(NLĐO) - Học sinh bất ngờ với triển lãm “Two Worlds”, nơi nghệ thuật kể chuyện cảm xúc qua hai thế giới đối lập, đầy màu sắc và chiều sâu.

Một không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi cảm xúc được "nói" bằng hình ảnh, đang thu hút sự chú ý của giới trẻ tại triển lãm mỹ thuật "YOU ARE MY DESTINY - TWO WORLDS EXPERIENCE" do học sinh Trường Quốc tế Á Châu thực hiện.

Triển lãm “Two Worlds”: Gen Z lạc vào 2 thế giới - Ảnh 1.

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu tham gia triển lãm

Triển lãm quy tụ hàng trăm tác phẩm từ bậc tiểu học đến trung học, mang đến một hành trình trải nghiệm được thiết kế xuyên suốt theo ý tưởng "Two Worlds - One Journey". 

Người xem như bước vào hai thế giới đối lập nhưng liên kết chặt chẽ: "Little Worlds" – hồn nhiên, rực rỡ qua góc nhìn trẻ thơ và "Inner Worlds" – sâu lắng, nhiều suy tư của tuổi trưởng thành.

Không dừng lại ở việc trưng bày, triển lãm tạo nên trải nghiệm đa giác quan khi mỗi không gian được dàn dựng như một câu chuyện cảm xúc.

Các tác phẩm tại đây đa dạng về chất liệu và hình thức: từ hội họa, tranh resin, mica đến tranh sỏi hay tạo hình đất sét. 

Mỗi sản phẩm là một lát cắt cá nhân, phản ánh hành trình trưởng thành và thế giới nội tâm phong phú của học sinh.

Không chỉ là sân chơi sáng tạo, sự kiện còn đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường – học sinh – phụ huynh, mở ra một không gian giáo dục giàu cảm hứng. 

