Giáo dục Sau bục giảng

Thúc đẩy mô hình hợp tác cùng tạo giá trị dài hạn

Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) vừa lần đầu tổ chức Hội nghị Đối tác UEH Partnerships Summit 2026, hướng tới cột mốc 50 năm thành lập (1976-2026).

"Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, các tổ chức đầu tàu cần chuyển dịch mô hình hợp tác song phương truyền thống sang một cách tiếp cận mới, có khả năng tích hợp nguồn lực và đồng sáng tạo các giá trị dài hạn cho xã hội" - thông điệp này được đặt làm trọng tâm xuyên suốt hội nghị.

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, nhấn mạnh giá trị của hợp tác không nằm ở số lượng hoạt động hay kết quả riêng lẻ, mà ở chất lượng mối quan hệ và những giá trị dài hạn tạo ra cho đô thị, cộng đồng và tương lai. 

"UEH Partnerships Summit 2026 không chỉ là một sự kiện tổng kết, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới - nơi giáo dục, doanh nghiệp và chính quyền cùng kiến tạo giá trị, đóng góp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho đô thị, tương lai và cộng đồng" - PGS-TS Hùng chia sẻ.

UEH thúc đẩy mô hình hợp tác cùng tạo giá trị dài hạn - Ảnh 1.

PGS-TS Bùi Quang Hùng chia sẻ về hành trình hợp tác của UEH qua 5 lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, tuyển dụng, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong giáo dục, nhằm lan tỏa tri thức và mở rộng cơ hội học tập.

Sau 5 năm triển khai, UEH đã xây dựng nền tảng hợp tác quy mô lớn với hơn 1.500 đối tác, gần 2.000 hoạt động, trao hơn 213 tỉ đồng học bổng cho trên 16.000 người học, đồng thời mở ra hàng ngàn cơ hội thực tập, việc làm và trải nghiệm thực tiễn. 

UEH thúc đẩy mô hình hợp tác cùng tạo giá trị dài hạn - Ảnh 2.

Thông điệp được nhấn mạnh là lựa chọn cách thức hợp tác sẽ quyết định giá trị tạo ra: dừng ở tối ưu lợi ích riêng hay cùng dẫn dắt, kiến tạo tác động cho cộng đồng và xã hội. Khi đó, hợp tác không chỉ là “partnership” mà là “co-creation” - đồng kiến tạo.

Điểm nhấn chuyên môn của hội nghị là tọa đàm “From Partnership to Co-Creation” với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Các diễn giả thống nhất rằng “đồng kiến tạo giá trị” không còn là khái niệm lý thuyết mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn.

Theo đó, doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình đào tạo nhằm hình thành năng lực thích ứng và học tập suốt đời cho người học; nhà trường và doanh nghiệp phải phối hợp sớm để xây dựng dòng chảy nhân lực phù hợp; hoạt động nghiên cứu cần gắn với chính sách và bài toán phát triển đô thị; đổi mới sáng tạo diễn ra theo mô hình mở, đa bên; và đầu tư cho giáo dục cần hướng tới tác động dài hạn.

Từ góc nhìn quản lý, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho rằng thành phố cần sự tham gia của các đại học, viện nghiên cứu ngay từ khâu thiết kế chính sách, đồng hành trong suốt quá trình triển khai, cung cấp dữ liệu và bằng chứng khoa học. 

UEH thúc đẩy mô hình hợp tác cùng tạo giá trị dài hạn - Ảnh 3.

Ông Lâm Đình Thắng (bên phải) cho rằng cần thúc đẩy các mô hình thí điểm trước khi nhân rộng

Các ý kiến tại hội nghị cho thấy một chuyển dịch rõ rệt: hợp tác không còn dừng ở kết nối mà trở thành quá trình cùng thiết kế và tạo ra giá trị giữa các bên. 

