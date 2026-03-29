Thời sự

32 người đau bụng dữ dội sau khi ăn bánh mì

Cao Nguyên

(NLĐO) – Có ít nhất 32 người bị đau bụng dữ dội, phải nhập viện cấp cứu sau khi cùng ăn bánh mì tại một cửa hàng ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 29-3, tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và đang điều trị hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. 

Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm 31 trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Những bệnh nhân này đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk) thì đau bụng dữ dội.

"Đến nay, các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tạm ổn, đang được theo dõi và chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân" - lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo thông tin.

UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì này, chờ kết quả xét nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định.

19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Nhiều người vừa nhập viện sau ăn bánh mì, Sở Y tế Quảng Ngãi sẽ có báo cáo vào chiều nay

(NLĐO) – Hiện ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân, sau khi 17 người nhập viện do ăn bánh mì.

Tìm ra loại vi khuẩn khiến hơn 80 người ngộ độc khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khiến hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì kẹp thịt của cơ sở Hồng Ngọc 12.

