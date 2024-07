33 anh tài "chưa kịp thân" đã phải "chiến"

Các "anh tài" lên kế hoạch chiến đấu giành "bài"

Sau 2 tập đầu tiên phát sóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ khán giả cùng những kỷ lục ấn tượng được thiết lập, tập 3 của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" tiếp tục được khán giả mong đợi.

Ở tập mới của chương trình, các "anh tài" sẽ "Chia đội và thành lập nhà công diễn 1". Theo đó, 33 anh tài sẽ tiến hành thành lập nhà mới, gồm 8 nhà theo đội hình: 2 nhà 3 thành viên, 3 nhà 4 thành viên, 3 nhà 5 thành viên. Quy tắc thành lập nhà như sau: Ghép cặp - Chiêu mộ - Bầu thủ lĩnh.



Sau khi đã chia đội ổn thỏa, các anh tài sẽ đấu giá để có được bài hát ưng ý nhất cho đêm công diễn đầu tiên. Phần thứ 3 là "Đại hội thể thao anh tài" và cuối cùng là "Đấu giá thứ tự biểu diễn công diễn 1".

Trong phần "Chia đội và thành lập nhà công diễn 1", khán giả không mấy bất ngờ khi các anh tài "ra sức" giành giật Rhymastic về đội của mình. Ở vòng concert, Rhymastic đã cho các "anh tài" khác thấy sự toàn năng khi tham gia vào hầu hết các khâu trong phần trình diễn solo, từ việc tự mình sáng tác đến việc tự làm producer…

Trong khi anh tài Phan Đinh Tùng ôm chặt nam rapper, không cho các "anh tài" khác có cơ hội tiếp cận Rhymastic thì "anh tài" Tiến Luật lại không ngừng kể khổ: "Rhymastic ơi, anh với anh Đạt đơn chiếc lắm, có 2 người à". "Anh tài" Quốc Thiên cũng nỗ lực thuyết phục Rhymastic về với đội của mình: "Em rất là hâm mộ Rhymastic và em muốn kết hợp với Rhymastic".

Một "anh tài" khác cũng "đắt show" không kém là NSND Tự Long. Cả "anh tài" Soobin, Cường Seven, Bằng Kiều và Binz đều nỗ lực thuyết phục nam nghệ sĩ về chung đội với mình.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Jun Phạm vừa gặp đã ôm chầm lấy Tuấn Hưng, nhanh chóng "bắt" giọng ca "Cầu vồng khuyết" ký tên để về chung đội trước khi có "anh tài" khác xuất hiện và thuyết phục nam ca sĩ về chung đội với họ.

Sau khi đã thành lập xong nhà cho đêm công diễn đầu tiên, các "anh tài" chính thức bước vào màn đấu giá bài hát "căng não". Các nhà có màn đối đáp căng não, khiến không khí phòng hội nghị trở nên "nóng" hơn bao giờ hết để giành về bài hát cho đêm công diễn đầu tiên.

Kay Trần khẳng định team mình sẽ "all in" (chơi tất tay) cho bài hát này, đáp lại lời thách thức này, Trương Thế Vinh khẳng định: "Anh "all in" cũng không bằng em all in đâu".

Các anh tài không ngại chơi tất tay

Ngoài ra, cũng trong tập 3 này, khán giả sẽ được chứng kiến những câu chuyện "dở khóc dở cười" khi lần đầu tiên, 33 người đàn ông sống chung trong một không gian sinh hoạt. Bên cạnh đó, tại tập 3 sẽ công chiếu những hoạt động thể thao, vui chơi của các "anh tài" sau những giờ tập luyện căng thẳng.

Tập 3 của chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" được phát sóng lúc 20 giờ trên VTV3, 20 giờ 30 trên kênh YouTube YeaH1 Entertainment thứ 7 ngày 13-7.

33 "anh tài" tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 gồm: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, Hồng Sơn và SOOBIN.