33 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ tết

Chiều nay 8-2, tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 73 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.



Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh minh hoạ

Cùng với đó, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm; phạt tiền 21,145 tỉ đồng; tạm giữ 138 xe ôtô, 3.015 xe máy và 23 phương tiện khác; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, có 2.457 tài xế bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn, 2.254 trường hợp bị lập biên bản do điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tham gia bảo vệ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động vui xuân, đón Tết Giáp Thìn của nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì tối đa lực lượng đảm bảo tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên tết".

Tai nạn giao thông ngày Tết

Đồng thời, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, trong đó tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn theo phương châm 3 không: "Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ", quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.