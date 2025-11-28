Ngày 28-11, BSCK2 Diệp Quế Trinh, Trưởng Khoa Bỏng Tạo hình-Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), cho biết sau 38 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé trai 5 tuổi (ở Gia Lai) bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, lưng, bụng và toàn bộ tứ chi nguy kịch, đã phục hồi ngoạn mục.

BSCK2 Diệp Quế Trinh, Trưởng Khoa Bỏng Tạo hình-Bệnh viện Nhi Đồng 1, thăm khám cho bệnh nhi

Trước đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc, suy hô hấp do bỏng lửa và bỏng đường hô hấp. Diện tích bỏng lên đến 65%, bao gồm vùng đầu, mặt, lưng, bụng và toàn bộ tứ chi.

Khi nhập viện, bé rơi vào tình trạng nguy kịch với hai biến chứng nặng nhất suy hô hấp do phù nề đường thở và sốc bỏng do mất dịch. Đây là nhóm nguy cơ có tỉ lệ tử vong lên đến 80% nếu không được xử trí kịp thời. Bé được thở máy, chống sốc, truyền dịch, truyền máu, truyền huyết tương, kháng sinh và nội soi rửa phế quản để làm sạch bụi than.

Sau bốn ngày điều trị tích cực, bé được cai máy thở. Tiếp đó, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, ghép da hai lần. Sau 38 ngày, tình trạng bé tiến triển vượt kỳ vọng, rút ngắn gần một nửa thời gian điều trị so với các ca bỏng tương tự.

Hiện vết bỏng đã gần như lành, da ghép bám tốt. Bé bắt đầu ngồi dậy, vận động và hợp tác điều trị. Tuy nhiên, nguy cơ sẹo lồi, sẹo co kéo vùng mặt và các khớp vẫn rất cao. Trong ít nhất một năm tới, bé cần được tập vận động, đeo nẹp, massage sẹo và có thể can thiệp laser hoặc phẫu thuật chỉnh sửa nếu co rút xảy ra.

Bệnh nhi cùng bà nội tại buổi họp báo. Bà nội bé cũng chia sẻ nỗi lo lớn nhất là bé có thể sống trong mặc cảm vì các vết sẹo trên mặt, hành trình điều trị sau này cũng nhiều trắc trở.

Phần lớn vết thương vùng mặt đã lành nhưng sẹo đỏ vẫn còn rõ. Các bác sĩ cho biết vùng cổ của bé không bị tổn thương sâu, giúp giảm nguy cơ co rút cổ—một yếu tố tiên lượng thuận lợi.

Về chi phí điều trị, bé có BHYT và được Phòng Công tác Xã hội bệnh viện hỗ trợ nên gia đình không gặp trở ngại lớn. Tuy nhiên, quá trình tái khám và can thiệp lâu dài có thể tốn kém, bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ khi cần.

Trong quá trình điều trị, bé được bà nội và người thân hai bên thay phiên chăm sóc. Tâm lý bé hiện ổn định, vui vẻ; khi tái khám sẹo, bác sĩ sẽ phối hợp thêm chuyên khoa tâm lý và vật lý trị liệu để hỗ trợ lâu dài. Dự kiến bé có thể xuất viện trong tuần tới nếu tình trạng hoàn toàn ổn định.

Kề cận cháu trai suốt thời gian qua, bà L.T.H. (56 tuổi, ở Gia Lai) cho biết 3 đứa cháu hóa mồ côi sau vụ việc thương tâm. Bà nội nén đau thương cùng với gia đình bên ngoại chăm sóc bé tại bệnh viện. Mỗi khi vết bỏng đau đớn, bé rên la rất thương tâm nhưng cũng rất mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Nỗi lo lớn nhất là bé có thể sống trong mặc cảm vì các vết sẹo trên mặt, hành trình điều trị sau này cũng nhiều trắc trở.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay sẽ tìm nguồn hỗ trợ để giúp đỡ gia đình trong quá trình tái khám, cố gắng đảm bảo bệnh nhi được hồi phục cả về thể chất và tinh thần tốt nhất.

Trước đó, ngày 19-10, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở phường An Khê (tỉnh Gia Lai) khiến chị T.T.T.N. (mẹ của bé T.) tử vong, 3 người khác bị thương. Người cha của em cũng được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do tình trạng nặng nên đã không qua khỏi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



