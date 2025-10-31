HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đổ xe bánh bao, bé trai bị bỏng nặng

Hải Yến

(NLĐO) - Tai nạn xe bánh bao của gia đình làm nồi nước sôi đổ lên người bé trai gây bỏng nặng hơn 50% diện tích cơ thể.

Ngày 31-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết vừa điều trị thành công bé trai P.H.A (7 tuổi) bị bỏng nặng 50% cơ thể do nước sôi đổ lên người.
Nước sôi trong xe bánh bao bị đổ văng trúng khiến bé trai 7 tuổi bỏng 50% cơ thể - Ảnh 1.

Bé trai bị bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể do nước sôi

Trước đó, bé trai được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bánh bao của gia đình bị đổ, làm nồi nước sôi văng trúng em, gây bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi nhanh chóng được hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử và điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng. Sau gần 2 tháng điều trị kiên trì, em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được ghép da che phủ vùng bị bỏng và xuất viện an toàn.

BSCK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó trưởng Khoa Bỏng – Chỉnh trực-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cảnh báo bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. 

Để phòng ngừa, phụ huynh không để trẻ lại gần bếp, nồi nước sôi, nồi hấp, bếp gas hoặc bếp điện khi đang nấu nướng; đặt trên cao, khóa chặt hoặc che chắn an toàn các vật có thể gây bỏng; luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt trong lúc người lớn bận rộn; dạy trẻ nhận biết nguy hiểm và cách tránh xa khu vực nấu nướng.

"Trường hợp trẻ bị bỏng cần làm mát ngay vùng bỏng bằng nước sạch và mát (không quá lạnh); không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết bỏng; che phủ bằng gạc sạch. Đồng thời, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời"-BS Ngà khuyến cáo thêm.

Tin liên quan

Xúc động mẹ hiến da đùi phủ ghép cho con bị phỏng nguy kịch

Xúc động mẹ hiến da đùi phủ ghép cho con bị phỏng nguy kịch

(NLĐO) - Bé gái 2 tuổi nguy kịch do bị phỏng diện rộng được người mẹ hiến da phủ ghép vào vùng tổn thương, cứu sống ngoạn mục.

Cứu nạn nhân phỏng do dùng xăng đốt rác

Ngày 23-9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận cứu chữa bệnh nhân N.V.T (50 tuổi, ngụ Long An) bị phỏng xăng.

Cứu 3 anh em bị phỏng do hỏa hoạn

Ngày 10-6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết đang cứu chữa 3 anh em trong vụ cháy tại cư xá Bắc Hải (quận 10, TP HCM). 3 bé gồm: V.N.P.V (nữ, hơn 2 tháng tuổi), V.A.K (nam, 5 tuổi) và V.Q.A (nam, 10 tuổi), nhập viện lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày trong tình trạng phỏng hô hấp, viêm phổi hít.

Bệnh viện Nhi đồng 2 nam thanh niên Bệnh viện Nhi đồng hậu quả nghiêm trọng bỏng phỏng phỏng nước sôi bỏng nước sôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo