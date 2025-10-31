(NLĐO) - Tai nạn xe bánh bao của gia đình làm nồi nước sôi đổ lên người bé trai gây bỏng nặng hơn 50% diện tích cơ thể.
Ngày 31-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết vừa điều trị thành công bé trai P.H.A (7 tuổi) bị bỏng nặng 50% cơ thể do nước sôi đổ lên người.
Trước đó, bé trai được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bánh bao của gia đình bị đổ, làm nồi nước sôi văng trúng em, gây bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi nhanh chóng được hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử và điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng. Sau gần 2 tháng điều trị kiên trì, em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được ghép da che phủ vùng bị bỏng và xuất viện an toàn.
BSCK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó trưởng Khoa Bỏng – Chỉnh trực-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cảnh báo bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
Để phòng ngừa, phụ huynh không để trẻ lại gần bếp, nồi nước sôi, nồi hấp, bếp gas hoặc bếp điện khi đang nấu nướng; đặt trên cao, khóa chặt hoặc che chắn an toàn các vật có thể gây bỏng; luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt trong lúc người lớn bận rộn; dạy trẻ nhận biết nguy hiểm và cách tránh xa khu vực nấu nướng.
"Trường hợp trẻ bị bỏng cần làm mát ngay vùng bỏng bằng nước sạch và mát (không quá lạnh); không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết bỏng; che phủ bằng gạc sạch. Đồng thời, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời"-BS Ngà khuyến cáo thêm.
Ngày 10-6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết đang cứu chữa 3 anh em trong vụ cháy tại cư xá Bắc Hải (quận 10, TP HCM). 3 bé gồm: V.N.P.V (nữ, hơn 2 tháng tuổi), V.A.K (nam, 5 tuổi) và V.Q.A (nam, 10 tuổi), nhập viện lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày trong tình trạng phỏng hô hấp, viêm phổi hít.
