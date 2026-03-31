Giáo dục

4 "đại thụ" được vinh danh tại Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý 2026

Huế Xuân

(NLĐO) - Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý 2026 nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật và thực tiễn pháp lý với 485 đề cử trong cả nước.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TPHCM (1996–2026), Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award" năm 2026 đã chính thức được trao, tôn vinh 4 cá nhân tiêu biểu đại diện những giá trị học thuật, cống hiến và sáng tạo nổi bật của ngành luật Việt Nam.

Đây là giải thưởng thường niên do Trường ĐH Luật TPHCM phối hợp với Báo Pháp luật TPHCM tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

Giải Sáng tạo

GS-TSKH Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, là một trong những học giả hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực lý luận nhà nước và pháp luật với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, góp phần định hình nền tảng lý luận và định hướng phát triển của hệ thống pháp luật trong giai đoạn đổi mới.

GS-TSKH Đào Trí Úc có một di sản khoa học khổng lồ với hơn 20 sách chuyên khảo, 5 bộ giáo trình, trên 100 bài báo khoa học uy tín trong và ngoài nước. Các công trình tiêu biểu như "Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính", "Bình luận khoa học Hiến pháp năm 2013" đã trở thành kim chỉ nam cho công tác nghiên cứu và giảng dạy luật học tại Việt Nam.

Không dừng lại ở lý thuyết, GS Đào Trí Úc còn là chủ biên của 5 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, 12 đề tài cấp bộ và tương đương.

Bên cạnh vai trò nhà khoa học, GS Đào Trí Úc còn là người thầy mẫu mực, tận tâm với sự nghiệp "trồng người". Ông đã trực tiếp hướng dẫn thành công 20 tiến sĩ, đào tạo nên đội ngũ chuyên gia, cán bộ cấp cao đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Giải Cống hiến

PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được vinh danh với hành trình hơn 4 thập kỷ gắn bó với ngành tư pháp. Trên cương vị lãnh đạo ngành, ông đã góp phần thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật, tham gia hoạch định và triển khai nhiều chính sách quan trọng trong cải cách pháp luật và tư pháp.

Ông Hà Hùng Cường là giảng viên hữu cơ đầu tiên của Khoa Pháp lý Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (năm 1976) - tiền thân của Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TPHCM. Năm 2015, ông đề xuất Quốc hội lần đầu tiên công nhận và ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính của công dân.

Ông từng đề xuất nhà nước ký kết nhiều hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và dân sự với láng giềng và các nước ngoài hệ thống XHCN. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc xét xử và giải quyết tranh chấp dân sự liên quan đến nước ngoài, nâng tầm vị thế của các cơ quan tư pháp Việt Nam ở các nước liên quan.

PGS-TS Hà Hùng Cường là người chủ trì xây dựng Đề án tổng thể "Xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TPHCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật".

Giải Thành tựu

Giải thưởng được trao cho GS-TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông là một trong những nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu pháp luật với hệ thống công trình học thuật có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đồng thời có đóng góp nổi bật trong việc phát triển các hướng nghiên cứu đa ngành, liên ngành, góp phần làm phong phú và hiện đại hóa khoa học pháp lý Việt Nam.

Ông Võ Khánh Vinh từng đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội và hiện công tác tại Trường ĐH Kiểm sát.

GS-TS Võ Khánh Vinh đã có những đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng các văn bản pháp lý nền tảng của đất nước, tiêu biểu là Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự và Đề án Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh vai trò tư vấn chính sách, ông còn sở hữu sự nghiệp nghiên cứu đồ sộ với hơn 220 bài báo khoa học trong và ngoài nước, chủ biên 22 sách chuyên khảo cùng 15 giáo trình chuyên ngành...

Trong sự nghiệp giáo dục, ông đã dẫn dắt và hướng dẫn thành công gần 80 nghiên cứu sinh cùng hơn 450 thạc sĩ, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành luật và khoa học xã hội nước nhà.

Giải Kiến tạo

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, được vinh danh với vai trò là một trong những học giả tiêu biểu của thế hệ luật học đương đại.

Ông Đỗ Văn Đại là Viện sĩ Viện Hàn lâm quốc tế về Luật So sánh, thành viên Hội đồng tư vấn án lệ của TAND Tối cao; có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy và phát triển án lệ tại Việt Nam. Ông cũng là người thúc đẩy kết nối học thuật quốc tế và đổi mới phương pháp tiếp cận pháp luật trong bối cảnh hội nhập.

Đầu năm 2026, ông Đỗ Văn Đại được Chính phủ Cộng hòa Pháp phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ (Chevalier) – Huân chương Cành cọ Hàn lâm, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy hợp tác pháp lý và giao lưu học thuật giữa Việt Nam và Pháp.

Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được trao cúp, băng danh dự (sash) cùng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận, giải thưởng còn mở ra cơ hội kết nối học thuật, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng pháp lý.

