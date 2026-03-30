Trường ĐH Luật TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 30-3, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TPHCM (1996–2026) tại Nhà hát Hòa Bình.

Rạng rỡ với nhiều thành tích

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của nhà trường, là dịp để tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động, người học đã bền bỉ vun đắp nên truyền thống 50 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu và đóng góp quan trọng của Trường ĐH Luật TPHCM trong suốt chặng đường 50 năm qua.

"Là một cựu sinh viên của trường, tôi luôn tự hào về truyền thống và những giá trị tốt đẹp mà trường đã vun đắp. Tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong suốt 50 năm qua, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, Trường ĐH Luật TPHCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật hàng đầu ở khu vực, có uy tín trên thế giới" - Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, nhà trường còn có nhiều đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học pháp lý. Nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đóng góp thiết thực cho hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp của đất nước. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý cho cộng đồng cũng góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM có những chia sẻ cụ thể về định hướng phát triển của trường trong thời gian tới, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện.

TS Lê Trường Sơn khái quát hành trình 50 năm phát triển cùng những định hướng chiến lược của nhà trường trong giai đoạn mới.

Trường ĐH Luật TPHCM xác định rõ hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu nhưng lấy pháp luật làm trọng điểm, đồng thời xây dựng theo mô hình đại học số.

"Chúng tôi tin rằng, chỉ khi gắn kết tri thức pháp lý với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quản trị và đời sống xã hội, nhà trường mới có thể đào tạo được những thế hệ người học có khả năng thích ứng, có tư duy liên ngành và có năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp của thực tiễn" - TS Lê Trường Sơn khẳng định.

Tại buổi lễ, trường ĐH Luật TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ và ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Lãnh đạo nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đúng dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TPHCM (1996–2026).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 nhà giáo xuất sắc là PGS-TS Hà Thị Thanh Bình, ThS Lê Văn Hiển và TS Võ Trung Tín.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD- ĐT cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đối với giáo dục đại học nói chung và đào tạo pháp luật nói riêng ngày càng cao.

Với vai trò là cơ quan chủ quản, Bộ GD-ĐT sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để Trường ĐH Luật TPHCM phát huy tối đa quyền tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD- ĐT đề nghị nhà trường đẩy mạnh phát triển 5 định hướng. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế; trong đó ngành luật phải giữ vai trò nòng cốt, là nền tảng để phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, hướng tới chuẩn mực quốc tế; thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, đặc biệt là các lĩnh vực pháp luật mới như pháp luật về công nghệ số, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, kinh tế số;

Thứ tư, phát triển mô hình quản trị đại học hiện đại, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản trị, giảng dạy và học tập; cuối cùng là mở rộng hợp tác quốc tế một cách thực chất, nâng cao vị thế học thuật của Nhà trường trong khu vực và trên thế giới.

"Bộ GD-ĐT ủng hộ định hướng mở rộng không gian phát triển của nhà trường, bao gồm việc phát triển các phân hiệu, mở rộng ngành đào tạo phù hợp với xu thế, trên cơ sở bảo đảm chất lượng và giữ vững bản sắc đào tạo pháp luật" - ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.