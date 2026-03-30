HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Luật TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Huế Xuân

(NLĐO) - Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đúng dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống, Trường ĐH Luật TPHCM quyết tâm trở thành đại học đa ngành.

Sáng 30-3, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TPHCM (1996–2026) tại Nhà hát Hòa Bình.

Rạng rỡ với nhiều thành tích

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của nhà trường, là dịp để tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động, người học đã bền bỉ vun đắp nên truyền thống 50 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu và đóng góp quan trọng của Trường ĐH Luật TPHCM trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Trường ĐH Luật TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 1.

"Là một cựu sinh viên của trường, tôi luôn tự hào về truyền thống và những giá trị tốt đẹp mà trường đã vun đắp. Tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong suốt 50 năm qua, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, Trường ĐH Luật TPHCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật hàng đầu ở khu vực, có uy tín trên thế giới" - Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ. Ảnh: Ulaw

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, nhà trường còn có nhiều đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học pháp lý. Nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đóng góp thiết thực cho hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp của đất nước. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý cho cộng đồng cũng góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM có những chia sẻ cụ thể về định hướng phát triển của trường trong thời gian tới, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện.

Trường ĐH Luật TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 2.

TS Lê Trường Sơn khái quát hành trình 50 năm phát triển cùng những định hướng chiến lược của nhà trường trong giai đoạn mới. Ảnh: Ulaw

Trường ĐH Luật TPHCM xác định rõ hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu nhưng lấy pháp luật làm trọng điểm, đồng thời xây dựng theo mô hình đại học số.

"Chúng tôi tin rằng, chỉ khi gắn kết tri thức pháp lý với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quản trị và đời sống xã hội, nhà trường mới có thể đào tạo được những thế hệ người học có khả năng thích ứng, có tư duy liên ngành và có năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp của thực tiễn" - TS Lê Trường Sơn khẳng định.

Tại buổi lễ, trường ĐH Luật TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ và ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trường ĐH Luật TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 3.

Lãnh đạo nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đúng dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TPHCM (1996–2026). Ảnh: Ulaw

Trường ĐH Luật TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 nhà giáo xuất sắc là PGS-TS Hà Thị Thanh Bình, ThS Lê Văn Hiển và TS Võ Trung Tín. Ảnh: Ulaw

5 nhiệm vụ trọng tâm

Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD- ĐT cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đối với giáo dục đại học nói chung và đào tạo pháp luật nói riêng ngày càng cao.

Trường ĐH Luật TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 5.

Với vai trò là cơ quan chủ quản, Bộ GD-ĐT sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để Trường ĐH Luật TPHCM phát huy tối đa quyền tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế. Ảnh: Ulaw

Quyền Bộ trưởng Bộ GD- ĐT đề nghị nhà trường đẩy mạnh phát triển 5 định hướng. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế; trong đó ngành luật phải giữ vai trò nòng cốt, là nền tảng để phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, hướng tới chuẩn mực quốc tế; thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, đặc biệt là các lĩnh vực pháp luật mới như pháp luật về công nghệ số, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, kinh tế số;

Thứ tư, phát triển mô hình quản trị đại học hiện đại, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản trị, giảng dạy và học tập; cuối cùng là mở rộng hợp tác quốc tế một cách thực chất, nâng cao vị thế học thuật của Nhà trường trong khu vực và trên thế giới.

"Bộ GD-ĐT ủng hộ định hướng mở rộng không gian phát triển của nhà trường, bao gồm việc phát triển các phân hiệu, mở rộng ngành đào tạo phù hợp với xu thế, trên cơ sở bảo đảm chất lượng và giữ vững bản sắc đào tạo pháp luật" - ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Trong 50 năm qua, Trường ĐH Luật TPHCM đã đào tạo gần 70.000 người học, cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho xã hội.

Đến nay, nhà trường có đội ngũ hơn 500 viên chức và người lao động, trong đó 329 giảng viên gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; đang đào tạo hơn 10.000 sinh viên chính quy cùng nhiều học viên sau đại học và hệ vừa làm vừa học.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ giải nhất nghiên cứu khoa học quốc gia bị tố đạo văn

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT khẳng định trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD-ĐT và Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Gần 90% sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp

(NLĐO)- Nhiều cựu sinh viên có mức thu nhập từ 1.000-2.000 USD/ tháng, chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp nước ngoài

Phiên đấu giá gây quỹ gần 500 triệu đồng tại trường ĐH Luật TPHCM có gì đặc biệt?

(NLĐO) - Gala kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường ĐH Luật TPHCM gây chú ý với hoạt động đấu giá gây quỹ, huy động gần 500 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ sinh viên.

sinh viên Nhà hát Hòa Bình Huân chương Lao động hạng nhì giáo dục Ngành Luật Trường ĐH Luật TPHCM Bộ GD- ĐT đào tạo đa ngành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo