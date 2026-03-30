Giáo dục

Học sinh Đắk Lắk xúc động nhận học bổng của “Đưa trường học đến thí sinh”

Tin: Huế Xuân; Ảnh: Trường Nguyên; video: Nguyễn Huỳnh

(NLĐO)- Đằng sau mỗi phần học bổng là một câu chuyện cảm động về ước mơ và lòng hiếu thảo của học trò Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, 20 suất học bổng ý nghĩa đã được trao tận tay những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại Đắk Lắk. Đây là những phần quà do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tài trợ.

VIDEO: Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" trao học bổng tiếp sức cho học sinh khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk

Giữa sân trường đầy nắng của vùng đất Tây Nguyên, em Đinh Trúc Quỳnh (lớp 10A12, Trường THPT Buôn Ma Thuột) nắm chặt phần học bổng trong tay. Với Quỳnh, số tiền này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá.

Mồ côi mẹ từ sớm, mọi gánh nặng cơm áo và chi phí học tập của Quỳnh đều dồn lên vai người cha. Hiểu được nỗi vất vả của cha, Quỳnh luôn nỗ lực duy trì thành tích học tập ổn định. Khi hỏi về thành tích học tập, Quỳnh tự tin cho biết môn toán luôn đạt điểm số cao.

"Em luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy Toán. Khoản học bổng này em sẽ dành để trang trải tiền học thêm, giúp cha bớt đi một phần lo toan" - Quỳnh xúc động chia sẻ.

Em Huyền Trang (bìa trái) và em Trúc Quỳnh (áo dài xanh) nhận học bổng tại chương trình "Đưa trường học đến thí sinh".

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột động viên và trao học bổng cho học sinh

Khác với vẻ trầm tư của Trúc Quỳnh, em Đoàn Thị Huyền Trang (lớp 11A4) lại không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi lần đầu tiên được nhận học bổng. Với Trang, đây là một cột mốc đáng nhớ trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành một nhà báo trong tương lai.

Dù biết tin mình nhận học bổng từ sớm, tuy nhiên Trang vẫn quyết định giữ bí mật đến phút cuối. "Em muốn dành sự bất ngờ này làm món quà tặng ba mẹ khi về đến nhà. Em tin là ba mẹ sẽ rất tự hào" - Trang cười rạng rỡ.

Nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao hoa cảm ơn các đơn vị phối hợp, đơn vị đồng hành cùng chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"

Đại diện ban tổ chức cho biết, những suất học bổng không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là những "ngọn lửa" nhỏ thắp sáng niềm tin, động lực cố gắng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ đó giúp các em yên tâm học tập và nỗ lực chinh phục cánh cửa đại học.

Dịp này, chương trình Đưa trường học đến thí sinh tổ chức tại Trường THPT Buôn Ma Thuột đã tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho hơn 1.700 học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình tư vấn tiếp theo sẽ tổ chức tại Trường THPT Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM) vào ngày 11-4. 

Yêu cầu cao về xử lý kỹ thuật trong tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề

Yêu cầu cao về xử lý kỹ thuật trong tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề

(NLĐO) - Bộ GD- ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn người dạy nghề trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

