Giáo dục

Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow - trực tuyến: Giải mã điểm mới trong tuyển sinh ĐH 2026

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Talkshow trực tuyến “Điểm mới quan trọng trong tuyển sinh ĐH 2026” sẽ cập nhật quy chế mới, tư vấn chiến lược xét tuyển cho học sinh lớp 12.

Vào lúc 14 giờ ngày 26-2, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình Talkshow-trực tuyến: "Điểm mới quan trọng trong tuyển sinh ĐH 2026". Đây là chương trình khởi động chuỗi chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 do báo tổ chức.

Giải mã những thay đổi quan trọng tại Talk show trực tuyến của Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực năm 2025

Chương trình nhằm cung cấp những thông tin chính thống về quy chế tuyển sinh, giúp thí sinh lớp 12 nắm bắt kịp thời các thay đổi để xây dựng chiến lược xét tuyển hiệu quả.

Tại chương trình, TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, sẽ phân tích những điều chỉnh quan trọng trong quy chế tuyển sinh ĐH 2026, làm rõ những tác động từ những điểm mới đến thí sinh... giúp thí sinh hiểu đúng, tránh tâm lý hoang mang trước nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia tư vấn của đội ngũ chuyên gia: PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing; PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Trưởng Khoa Cơ khí chế tạo máy - Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM); PGS-TS Nguyễn Văn Thuỵ, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông-Trường ĐH Ngân hàng TPHCM; ThS Vũ Đình Lê, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh-Trường ĐH Luật TPHCM và đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 

Tại đây, các chuyên gia sẽ trao đổi và cung cấp thông tin cụ thể về những ngành đào tạo mới, chỉ tiêu dự kiến, tổ hợp xét tuyển, học phí, chính sách học bổng cũng như định hướng đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực trong thời gian tới.

Chương trình được tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động online tại địa chỉ nld.com.vn và phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động

Học sinh và phụ huynh có thể theo dõi, đặt câu hỏi và tương tác với khách mời ngay trong thời gian diễn ra talkshow và giao lưu trực tuyến.

Tuyển sinh ĐH năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở 4 ngành mới

Tuyển sinh ĐH năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở 4 ngành mới

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tuyển sinh vào 20 ngành, trong đó có 4 ngành mới.

Năm 2026, Trường ĐH Cửu Long tuyển sinh 38 ngành

(NLĐO) – Trường ĐH Cửu Long đã tặng ấn phẩm Xuân của Báo Người Lao Động cho 129 trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chuyên gia góp ý nhiều điểm đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh ĐH 2026

(NLĐO) - Giới hạn 10 nguyện vọng buộc thí sinh phải tìm hiểu kỹ hơn về ngành, trường, năng lực bản thân, không còn chủ quan, giảm tình trạng trúng tuyển ảo.

quy chế tuyển sinh tuyển sinh đh 2026 Đưa trường học đén thí sinh 2026
