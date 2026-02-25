HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026

Huế Xuân

(NLĐO) - Năm nay, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) dự kiến dành 95% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển tổng hợp.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM (ĐHQG TPHCM) dự kiến tuyển sinh theo 2 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tổng hợp. Ở năm 2025, nhà trường tuyển sinh 3 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL), điểm thi THPT.

2026 cũng là năm đầu tiên trường có phương thức xét tuyển tổng hợp kết hợp các tiêu chí: Kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM năm 2026; kết quả học tập 3 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Công thức tính điểm gồm: ĐXT = w1THPT + w2ĐGNL + w3HB + [điểm cộng] + [điểm ưu tiên]

Với w là trọng số của các thành phần điểm thi, cụ thể:

+ w1 là trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

+ w2 là trọng số của điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2026;

+ w3 là trọng số của điểm HB: tổng điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 năm học THPT cao nhất thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng.

Trong đó: w1 = 45%, w2 = 45% và w3 = 10%

Tổng điểm (w1THPT + w2ĐGNL + w3HB) được gọi là Điểm học lực (ĐHL), được tính theo nguyên tắc riêng.

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026 - Ảnh 1.

Một số ngành học, chương trình dự kiến mở thêm trong năm 2026 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) cũng dự kiến triển khai áp dụng 2 phương thức xét tuyển. Trong đó, trường dành khoảng 5% tổng chỉ tiêu cho các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD- ĐT; 95% còn lại dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp.

Công thức xét tuyển tổng hợp:

Điểm xét tuyển = Điểm thi ĐGNL × a + Điểm thi THPT × b + Điểm HB × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó, hệ số a, b, c dự kiến lần lượt là: tối thiểu 40%, tối đa 35%, tối đa 25%; điểm THPT và điểm HB được tính theo tổ hợp môn xét tuyển.

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026 - Ảnh 2.

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Trường ĐH Khoa học Sức khỏe năm 2026.

Trường ĐH Công nghệ thông tin

Năm nay, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM) lần đầu tiên mở chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế vào ngành kỹ thuật phần mềm.

Đối tượng tuyển sinh là công dân các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), có nguyện vọng học tập tại trường, ngành kỹ thuật phần mềm, theo chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển sinh 2 phương thức: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026 - Ảnh 3.

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026 - Ảnh 4.

Chỉ tiêu xét tuyển dự kiến của Trường ĐH Công nghệ thông tin năm 2026

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Năm 2026, Trường dự kiến tuyển sinh 5.045 chỉ tiêu cho 39 ngành/nhóm ngành chương trình đào tạo thuộc 8 lĩnh vực.

Ở phương thức xét tuyển, trường có 2 phương thức chính:

Phương thức 1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT; xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài, tốt nghiệp THPT ở nước ngoài dựa trên kết quả học tập THPT; áp dụng cho các chương trình đào tạo theo đề án (chương trình tiên tiến, chương trình tăng cường tiếng Anh).

Phương thức 2:  Xét tuyển theo phương thức kết hợp (kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi ĐGNL kết hợp điểm học bạ).

Tất cả điểm tổ hợp của kết quả điểm thi THPT 2026, điểm tổ hợp của học bạ, kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2026 sẽ được chuẩn hóa về thang điểm 30 khi áp dụng vào công thức kết hợp.

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026 - Ảnh 5.

Mức học phí dự kiến của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2026

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học năm 2026: Những thay đổi quan trọng

Tuyển sinh đại học năm 2026: Những thay đổi quan trọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều thay đổi quan trọng, thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow - trực tuyến: Giải mã điểm mới trong tuyển sinh ĐH 2026

(NLĐO)- Talkshow trực tuyến “Điểm mới quan trọng trong tuyển sinh ĐH 2026” sẽ cập nhật quy chế mới, tư vấn chiến lược xét tuyển cho học sinh lớp 12.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố quy chế tuyển sinh ĐH mới

(NLDO)- Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học, việc tuyển sinh ĐH từ năm 2026 có nhiều thay đổi quan trọng.

đại học xét tuyển sinh viên phương thức tuyển sinh học bạ chọn ngành Xét tuyển tổng hợp ĐHQG TPHCM
