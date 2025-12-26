HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch: Bến xe, ga tàu ở TPHCM sẵn sàng đón khách

THANH NGA - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, các phương tiện ô tô khách, tàu hỏa tăng chuyến.

Chính phủ vừa quyết định phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch liên tục 4 ngày đối với công chức, viên chức đồng thời khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ tương tự cho người lao động. 

Tuy nhiên thời điểm cuối năm, đa số các doanh nghiệp tập trung cho sản xuất kinh doanh nên rất khó để sắp xếp lịch nghỉ kéo dài, mặt khác khối doanh nghiệp đang áp dụng thời gian làm việc 48 giờ/tuần nên chỉ bố trí nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định.

- Ảnh 1.

Nhiều người lao động chọn phương án ở lại TPHCM thay vì về nhà dịp Tết Dương lịch 2026

Lao động nghỉ ngắn, sinh viên về quê

Đa số người lao động chọn phương án dành ngày nghỉ ngơi hoặc đưa con đến một số điểm vui chơi trong thành phố bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng thay vì đi du lịch xa. 

- Ảnh 2.

Nhiều sinh viên lựa chọn về quê dịp Tết Dương lịch 2026

Chị Ngô Thị Thu Thảo, công nhân giày da tại phường Tân Tạo, TPHCM cho biết do công ty chỉ nghỉ 1 ngày nên cả nhà chị không định về quê hay đi chơi xa. 

"Tết Nguyên đán cũng đến gần, chúng tôi đang dành dụm để lo Tết cho cả nhà. Vì vậy, Tết Dương lịch, vợ chồng tôi dự định dẫn con đi trải nghiệm tàu điện Metro như mong muốn của con rồi cả gia đình sẽ cùng đi ăn uống. Đơn giản vậy thôi chứ không tính đi đâu xa cho tốn kém" - chị Thảo chia sẻ.

Bạn Nguyễn Hoàng Vỹ (SN 2007, ngụ Lâm Đồng), sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, cho biết ngay sau khi biết lịch nghỉ 4 ngày, Vỹ đã nhanh chóng đặt vé xe về quê.

"Lịch nghỉ thay đổi, em liền đặt vé ngay vì sợ hết chỗ. Nghỉ 4 ngày, em cũng muốn về nhà cho thư thả, đây là dịp để xôm tụ gia đình. Em mới đặt vé ngày 25-12 đi xe Phương Trang, nhà xe thông báo vẫn còn vé" -  bạn nói.

Sẵn sàng phục vụ 2 dịp Tết

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông cũ, dịp Tết Dương lịch 2026, lượng khách dự báo chỉ tăng nhẹ, riêng chiều 31-12 có thể đạt 7.500 lượt hành khách với gần 380 lượt xe xuất bến.

Tại Bến xe Miền Tây, số chuyến xe dự kiến tăng hơn 5% trong khi lượng hành khách xuất bến có thể tăng trên 15% so với cùng kỳ.

Về công tác phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại Bến xe Miền Đông mới, công tác được triển khai trong 20 ngày với số lượng xe và chỗ ngồi tăng khoảng 4–5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 10 ngày trước Tết, bến dự kiến hơn 4.500 lượt xe, phục vụ trên 108.000 hành khách. Sau Tết, lưu lượng giảm nhưng vẫn duy trì gần 3.400 lượt xe, tổng cộng cả đợt cao điểm đón hơn 164.000 lượt khách với gần 294.000 chỗ ngồi.

- Ảnh 3.

Dịp Tết Dương lịch 2026, lượng khách dự báo chỉ tăng nhẹ, riêng chiều 31-12 có thể đạt 7.500 lượt hành khách với gần 380 lượt xe xuất bến

Về giá vé, một số tuyến đường dài và khu vực trọng điểm được phép phụ thu Tết 40–60%, tuy nhiên các doanh nghiệp được vận động giữ ổn định giá cước nhằm giảm áp lực chi phí cho hành khách. 

Vé tàu dịp Tết còn nhiều

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết các tuyến từ TPHCM đi Nha Trang, Phan Thiết, Phú Yên và Diêu Trì vẫn còn nhiều chỗ. Đơn vị mở đầy đủ các cửa bán vé cho khách lẻ, khách đoàn và duy trì kênh đặt vé trực tuyến qua ứng dụng và tổng đài.

Riêng ngày 1-1-2026, ngành đường sắt tổ chức 7 chuyến tàu xuất phát từ TPHCM, bao gồm các chuyến Bắc – Nam và các tuyến đi Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang. Giá vé trong dịp Tết Dương lịch nhìn chung ổn định, không có biến động lớn so với ngày thường, đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách.

Tính đến nay, ngành đường sắt đã bán khoảng 127.000 vé Tết Bính Ngọ 2026, vẫn còn nhiều vé cho khách đặt.

