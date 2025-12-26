HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - VinBus công bố đưa 58 xe buýt điện vào vận hành hai tuyến 33 và 150 tại TPHCM, đánh dấu bước tiến mới trên lộ trình giao thông xanh.

Sáng 26-12, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus tổ chức lễ công bố chuyển đổi xe buýt điện đối với hai tuyến xe buýt số 33 và 150 tại TPHCM. 

Theo đó, từ ngày 27-12-2025, 58 xe buýt điện VinFast EB 8 chính thức được đưa vào vận hành trên tuyến số 33 (Bến xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc gia TPHCM) và tuyến số 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Miền Đông mới).

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 1.

Tuyến xe buýt số 33 (Bến xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc gia TP HCM)

Đồng bộ phương tiện, dịch vụ và hạ tầng xanh

Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 TPHCM có 100% xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh. 

Toàn bộ số xe mới đưa vào khai thác thuộc thế hệ phương tiện hiện đại, vận hành bằng động cơ điện êm ái, giảm tiếng ồn và không phát thải ra môi trường, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 2.

Bên trong xe lắp đặt hệ thống camera an ninh, bảng thông tin hành trình, Wi-Fi và cổng sạc USB nhằm nâng cao trải nghiệm cho hành khách

Cùng với đầu tư phương tiện, VinBus duy trì tiêu chuẩn dịch vụ đồng bộ với đội ngũ lái xe, tiếp viên được đào tạo bài bản, quy trình vận hành chuyên nghiệp và phong cách phục vụ hướng tới sự an toàn, văn minh.

Để bảo đảm hoạt động ổn định, VinBus đã triển khai hệ thống hạ tầng sạc với 25 trụ sạc công suất 120 kW, bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế của hai tuyến. 

Hành khách có thể tra cứu thông tin tuyến, trạm dừng và thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt thông qua ứng dụng VinBus hoặc Xanh SM, tải miễn phí trên App Store (iOS) và Google Play (Android).

Đồng thuận thúc đẩy giao thông xanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết thành phố đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm và cách làm bài bản của VinBus trong việc hoàn tất chuyển đổi toàn bộ phương tiện trên hai tuyến 33 và 150 sang xe buýt điện, đồng thời vẫn bảo đảm tổ chức vận hành ổn định, liên tục. 

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 3.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Theo ông, việc chuyển đổi này phù hợp với Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như các chỉ đạo của UBND TPHCM về kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường.

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Công Nhật, Tổng Giám đốc VinBus

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Nhật, Tổng Giám đốc VinBus, cho rằng xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần của đời sống đô thị. VinBus cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng mỗi chuyến xe theo hướng sạch hơn, êm ái hơn và thoải mái hơn, góp phần làm cho thành phố ngày càng đáng sống.

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 5.

ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM

Theo ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, tuyến xe buýt số 33 chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên, trong khi tuyến số 150 đáp ứng nhu cầu đi lại đến các cơ sở y tế và khu vực trọng điểm của người dân. 

Việc đưa xe buýt điện vào khai thác trên hai tuyến có lượng hành khách lớn được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thúc đẩy quá trình xanh hóa mạng lưới xe buýt, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông công cộng xanh, an toàn và bền vững trên địa bàn TPHCM.

Lộ trình tuyến xe buýt 33 và 150

Tuyến xe buýt số 33

Có lộ trình xuất phát từ Bến xe An Sương, di chuyển theo Quốc lộ 22, qua nút giao An Sương, tiếp tục theo Quốc lộ 1, khu du lịch Suối Tiên, đường 621, đường Vành Đai, đường Nguyễn Hiền và kết thúc tại Bến xe buýt Khu A – Đại học Quốc gia TPHCM.

Ở chiều ngược lại, xe xuất phát từ Bến xe buýt Khu A – Đại học Quốc gia TPHCM, đi qua đường Nguyễn Hiền, đường Vành Đai, đường 621, song hành trái Quốc lộ 1, khu du lịch Suối Tiên, Ngã tư An Sương, Quốc lộ 22 và trở về Bến xe An Sương.

Tuyến xe buýt số 150

Xuất phát từ Bến xe buýt Chợ Lớn (bến A), đi qua các trục đường Lê Quang Sung, Phạm Đình Hổ, Tháp Mười, Ngô Nhân Tịnh, Phú Hữu, Hồng Bàng, An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội, đường D400, Hoàng Hữu Nam, đường số 13 và kết thúc tại Bến xe Miền Đông mới (khu vực đậu xe buýt).

Ở chiều ngược lại, xe xuất phát từ Bến xe Miền Đông mới, đi theo đường số 13, Hoàng Hữu Nam, D400, Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Hồng Bàng, Phú Hữu và trở về Bến xe buýt Chợ Lớn (bến A).

58 xe buýt điện chính thức lăn bánh từ ngày 27-12

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 6.

Nghi thức cắt băng lễ công bố 2 tuyến xe buýt điện 150 và 33

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 7.

Xe được thiết kế sàn thấp, không gian rộng rãi, có trang bị dốc lên xuống cho xe lăn, hỗ trợ người khuyết tật

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 8.

Để bảo đảm hoạt động ổn định, VinBus đã triển khai hệ thống hạ tầng sạc với 25 trụ sạc công suất 120 kW, bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế của hai tuyến

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố TP HCM - Ảnh 9.

Việc đầu tư đồng bộ phương tiện, dịch vụ và hạ tầng thể hiện định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, sạch và bền vững

Tin liên quan

Sở Công thương TPHCM lên tiếng trước thông tin gần 500 xe buýt có nguy cơ ngừng hoạt động

Sở Công thương TPHCM lên tiếng trước thông tin gần 500 xe buýt có nguy cơ ngừng hoạt động

(NLĐO) - Gần 500 xe buýt công cộng tại TPHCM chạy bằng khí CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM nói rõ chuyện thiếu khí cho xe buýt

(NLĐO) - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM khẳng định xe buýt CNG vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện ngưng chạy do thiếu nhiên liệu.

TPHCM thay đổi lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt từ ngày 1-1-2026

(NLĐO) - TPHCM điều chỉnh loạt tuyến xe buýt kết nối metro số 1 và các trường đại học, nhằm nâng cao hiệu quả vận tải hành khách công cộng.

TPHCM xe buýt xe buýt điện VinBus xe buýt điện tuyến 150 xe buýt tuyến 33
