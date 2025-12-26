Danh sách 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới tại TPHCM

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026.

Theo đó, TPHCM sẽ có tổng cộng 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Cụ thể, 3 điểm tầm cao gồm Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

3 điểm tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè.

Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026. Kinh phí thực hiện do xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

UBND TPHCM phân công Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa, đảm bảo đạn pháo để thực hiện; thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Công an Thành phố, Sở Xây Dựng, lực lượng Thanh Niên xung phong cùng nhiều đơn vị liên quan cũng được giao những nhiệm vụ cụ thể trong sự kiện bắn pháo hoa.