HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Danh sách 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới tại TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM sẽ có tổng cộng 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026.

Người dân TPHCM xem bắn pháo hoa chào năm mới 2026 tại đâu? - Ảnh 1.

TPHCM sẽ có tổng cộng 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp

Theo đó, TPHCM sẽ có tổng cộng 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Cụ thể, 3 điểm tầm cao gồm Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

3 điểm tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè.

Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026. Kinh phí thực hiện do xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

UBND TPHCM phân công Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa, đảm bảo đạn pháo để thực hiện; thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Công an Thành phố, Sở Xây Dựng, lực lượng Thanh Niên xung phong cùng nhiều đơn vị liên quan cũng được giao những nhiệm vụ cụ thể trong sự kiện bắn pháo hoa.

Tin liên quan

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

(NLĐO)- Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Tết Dương lịch 2026, TPHCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp

Hải Phòng chuyển kinh phí bắn pháo hoa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sang hỗ trợ bà con vùng lũ

(NLĐO)- Hải Phòng đã trích nguồn cứu trợ và vận động doanh nghiệp hỗ trợ 10 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ hơn 34 tỉ đồng.

Đề xuất doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất sửa đổi theo hướng các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cũng được phép nghiên cứu, sản xuất, cung cấp pháo hoa nổ.

TPHCM bắn pháo hoa UBND TPHCM Tết Dương lịch 2026 Tết âm lịch 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo