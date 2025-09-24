HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Sinh viên vi phạm giao thông nhiều, CSGT đến trường tuyên truyền

Anh Vũ

(NLĐO) - Nhiều trường hợp sinh viên vi phạm giao thông như leo qua dải phân cách, chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều...

Mới đây, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Trường Đại học Văn Hiến, Trường THPT Trần Cao Vân - cơ sở 1, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH), Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Trường đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH)... có số học sinh, sinh viên vi phạm giao thông nhiều.

Sinh viên HUTECH vi phạm giao thông và tuyên truyền an toàn từ CSGT TP HCM - Ảnh 1.

Sinh viên trường HUTECH được tuyên truyền về an toàn giao thông.

Đáng chú ‎ý là nhiều trường hợp sinh viên leo qua dải phân cách để bắt xe buýt về nhà hoặc đến trường rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông…

PC08 chỉ ra nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên là chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều trên đường có biển báo "Cấm đi ngược chiều"; đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển... Ngoài ra là điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Sáng 24-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 400 sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH).

Tại chương trình, Đội CSGT Rạch Chiếc tập trung vào chuyên đề "Qua đường không đúng nơi quy định – Hành vi nhỏ, rủi ro lớn" để giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về nguy cơ mất an toàn khi vi phạm quy định đi bộ qua đường, đồng thời hiểu rõ các chế tài xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Sinh viên HUTECH vi phạm giao thông và tuyên truyền an toàn từ CSGT TP HCM - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM và sinh viên trường HUTECH đã cùng ký bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại.

Sinh viên HUTECH vi phạm giao thông và tuyên truyền an toàn từ CSGT TP HCM - Ảnh 3.

400 sinh viên trường HUTECH được CSGT chỉ ra nguy cơ từ vi phạm giao thông.

Sinh viên HUTECH vi phạm giao thông và tuyên truyền an toàn từ CSGT TP HCM - Ảnh 4.

Đội CSGT Rạch Chiếc cùng sinh viên trường HUTECH.


Tin liên quan

Hàng loạt phụ huynh, học sinh ở Hà Nội bị xử phạt do vi phạm giao thông

Hàng loạt phụ huynh, học sinh ở Hà Nội bị xử phạt do vi phạm giao thông

(NLĐO)- Lực lượng chức năng ở Hà Nội đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh.

Người phản ánh vi phạm giao thông được đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng

(NLĐO)- Theo dự thảo, người dân, tổ chức có thể phản ánh hành vi vi phạm giao thông, đồng thời được cơ quan chức năng xem xét, chi hỗ trợ.

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

(NLĐO) - Yêu cầu Bộ Công an và Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông.

vi phạm giao thông trường đại học công nghệ HUTECH
