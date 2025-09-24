Sinh viên vi phạm giao thông nhiều, CSGT đến trường tuyên truyền

Mới đây, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Trường Đại học Văn Hiến, Trường THPT Trần Cao Vân - cơ sở 1, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH), Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Trường đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH)... có số học sinh, sinh viên vi phạm giao thông nhiều.

Sinh viên trường HUTECH được tuyên truyền về an toàn giao thông.

Đáng chú ‎ý là nhiều trường hợp sinh viên leo qua dải phân cách để bắt xe buýt về nhà hoặc đến trường rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông…

PC08 chỉ ra nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên là chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều trên đường có biển báo "Cấm đi ngược chiều"; đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển... Ngoài ra là điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Sáng 24-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 400 sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH).

Tại chương trình, Đội CSGT Rạch Chiếc tập trung vào chuyên đề "Qua đường không đúng nơi quy định – Hành vi nhỏ, rủi ro lớn" để giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về nguy cơ mất an toàn khi vi phạm quy định đi bộ qua đường, đồng thời hiểu rõ các chế tài xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM và sinh viên trường HUTECH đã cùng ký bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại.

Đội CSGT Rạch Chiếc cùng sinh viên trường HUTECH.



