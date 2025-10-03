HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Một phường có tới hơn 2.100 trường hợp vi phạm giao thông/2 tháng, nhiều nhất cả nước

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong số 10 phường, xã có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước trong 2 tháng, có 4 phường ở TP HCM.

Ngày 3-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ cơ sở phân tích dữ liệu lưu trữ tại đơn vị (từ 1-7 đến 1-9) cho thấy 10 xã, phường có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước.

Một phường có tới hơn 2.100 trường hợp vi phạm giao thông/2 tháng, nhiều nhất cả nước- Ảnh 1.

Một trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở TP HCM. Ảnh: Phạm Dũng

Trong đó, phường Phan Đình Phùng thuộc tỉnh Thái Nguyên đứng đầu về số người vi phạm, với 2.189 trường hợp; phường Mạo Khê ở Quảng Ninh có 1.768 trường hợp vi phạm; phường Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Ninh có 1.609 trường hợp vi phạm; phường Thanh Khê ở TP Đà Nẵng ghi nhận 1.558 trường hợp vi phạm.

Tiếp đó là phường Quy Nhơn thuộc tỉnh Gia Lai với 1.482 trường hợp vi phạm; phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 1.478 trường hợp vi phạm; phường Chánh Hưng, TP HCM với 1.467 trường hợp vi phạm; phường Bình Đông, TP HCM với 1.466 trường hợp vi phạm; phường Phú Định, TP HCM với 1.437 trường hợp vi phạm; phường Bình Hưng Hoà, TP HCM với 1.428 trường hợp vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm đều thường trú tại địa bàn, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Từ đó, cảnh sát sẽ có các giải pháp đồng bộ, lập lại trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn quản lý.

Tin liên quan

Phạt lao động công ích người vi phạm giao thông: Nên nhưng cần lưu ý

Phạt lao động công ích người vi phạm giao thông: Nên nhưng cần lưu ý

(NLĐO) - Phạt lao động công ích là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông hiện nay.

Hàng loạt phụ huynh, học sinh ở Hà Nội bị xử phạt do vi phạm giao thông

(NLĐO)- Lực lượng chức năng ở Hà Nội đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh.

Người phản ánh vi phạm giao thông được đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng

(NLĐO)- Theo dự thảo, người dân, tổ chức có thể phản ánh hành vi vi phạm giao thông, đồng thời được cơ quan chức năng xem xét, chi hỗ trợ.

vi phạm giao thông TP HCM CSGT giao thông
