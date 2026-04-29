Văn hóa - Văn nghệ

40.000 khán giả lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc

Yến Anh - Hải Anh. Ảnh: Hải Anh - Tuấn Huy

(NLĐO)- 40.000 khán giả cùng hòa nhịp và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc tại chương trình "Âm vang Tổ quốc" tối 28-4.

Tối 28-4, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, chương trình "Âm vang Tổ quốc", mở đầu chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026, đã diễn ra hùng tráng, ấn tượng, thu hút gần 40.000 khán giả có mặt trực tiếp và hàng triệu người theo dõi trên sóng truyền hình, các nền tảng số.

Chương trình "Âm vang Tổ quốc" diễn ra hùng tráng, ấn tượng

Chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức; Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Công ty Netmedia phối hợp thực hiện.

Đây là điểm nhấn quan trọng hòa trong không khí thiêng liêng và tự hào hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế lao động, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tiết mục được chuẩn bị công phu, hoành tráng

Chương trình đưa khán giả qua hai phần nghệ thuật. Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với ba chương.

Chương 1 "Trường ca trên Trống Đồng" truyền thông điệp về cội nguồn vững bền, bản sắc trường tồn, sức mạnh Việt Nam bắt đầu từ cộng đồng và văn hóa.

Chương trình thu hút gần 40.000 khán giả có mặt trực tiếp và hàng triệu người theo dõi trên sóng truyền hình, các nền tảng số.

Chương 2 "Âm vang lịch sử" mang thông điệp đại đoàn kết hun đúc ý chí, tinh hoa văn hóa kết tinh sức mạnh, để Việt Nam vươn mình trong thời đại mới.

Chương 3 "Khát vọng Việt Nam" thể hiện niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và sự nghiệp cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; nêu cao khát vọng phát triển, trách nhiệm tiếp nối của mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

40.000 khán giả tại sự kiện đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc

Đặc biệt, tiết mục thực cảnh "Bình yên Tổ quốc" có sự tham gia biểu diễn của 1.000 nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tạo điểm nhấn đặc biệt trong chương trình. 

Kết hợp biểu diễn và diễu binh, "Bình yên Tổ quốc" gợi nhớ ký ức những ngày đất nước tưng bừng dịp đại lễ A50, A80 năm 2025, đồng thời tiếp tục khẳng định một Việt Nam vững vàng, chủ động, kiên cường - sẵn sàng bảo vệ bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiết mục thực cảnh "Bình yên Tổ quốc" có sự tham gia biểu diễn của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân

Phần II "Bùng nổ thanh âm - Rực sáng bầu trời" với các tiết mục nghệ thuật sôi động, nối dài niềm tự hào, biến lòng yêu nước thành nguồn năng lượng tích cực, thôi thúc mỗi người trẻ dấn thân và cống hiến cho một Việt Nam thịnh vượng.

Với phương thức thể hiện mới, lấy hình tượng trống đồng làm hình ảnh xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock cùng các thủ pháp sân khấu, trình chiếu hiện đại, chương trình tái hiện truyền thống lịch sử cách mạng, vẻ đẹp văn hóa của dân tộc. Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội càng tăng trải nghiệm cho khán giả.

Màn biểu diễn của của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu: "Âm vang Tổ quốc", "Khởi nguyên", "Nhịp sống Lạc Việt", "Phù Đổng Thiên Vương", "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", "Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc", "Đường chúng ta đi", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ", "Tổ quốc trong ánh mặt trời", "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"…

Chương trình có tham gia biểu diễn của 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Tùng Dương, Viết Danh, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú, ban nhạc Bức Tường, ban nhạc Ngũ Cung… 

Hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và các em nhỏ có mặt trong chương trình

Màn bắn pháo hoa quy mô lớn kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Tổng quy mô trình diễn gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp cùng 60 giàn pháo hoa hỏa thuật dạng phun hoa, kết hợp nhịp nhàng với âm nhạc và ánh sáng sân khấu, tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng.

Xem thêm những hình ảnh tuyệt đẹp trong đêm "Âm vang tổ quốc": 

Video: Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ gấp rút luyện tập cho đêm "Âm vang Tổ quốc"

(NLDĐO)- Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của quân đội và công an đang gấp rút luyện tập cho màn diễu binh, biểu diễn trong "Âm vang Tổ quốc".

