41 quyết sách phát triển TP HCM

Ngày 29-9, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi.

Cơ sở để tháo gỡ khó khăn

Sau một buổi làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND TP HCM và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất thông qua 41 nghị quyết, bao gồm nhiều nội dung rất quan trọng, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo của Thành ủy TP HCM vào thực tiễn thành phố. Đây là cơ sở để tháo gỡ khó khăn, xử lý bất cập để đưa hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và các lĩnh vực phát triển đi vào ổn định, đồng bộ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu Công nghiệp Phú Hữu), chủ đầu tư dự án được điều chỉnh từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 832 tỉ đồng thành hơn 1.859 tỉ đồng. Nhóm dự án được điều chỉnh từ nhóm B thành nhóm A. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án từ 2017-2021 thành 2017-2028. UBND TP HCM cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh sẽ giúp hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

HĐND TP HCM cũng thông qua Nghị quyết về danh mục 54/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn (đợt 1) theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Các khu đất này có diện tích hơn 6,5 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích hơn 212.812 m2.

Đại biểu HĐND TP HCM thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Nhiều chính sách mới

Đáng chú ý, nhiều chính sách dành cho học sinh, cán bộ quân sự cấp xã, phường cũng được thông qua tại kỳ họp.

Đó là Nghị quyết về mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn từ năm học 2025-2026. Theo đó, mức hỗ trợ được xác định bằng 100% mức học phí do HĐND TP HCM quy định cho từng cấp học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Trường hợp mức học phí theo quy định của HĐND TP HCM cao hơn mức học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, thì mức hỗ trợ được tính bằng 100% mức học phí của các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục hoặc các cơ sở giáo dục thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đó. Thời gian áp dụng từ năm học 2025-2026, được thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố. Với nghị quyết trên, thành phố dự kiến chi hơn 620 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 440.000 học sinh ngoài công lập.

HĐND TP HCM cũng thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Mức hỗ trợ bằng với mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng. Đồng thời hỗ trợ tiền ăn thêm lễ, Tết bằng mức với tiền ăn thêm các ngày lễ, Tết của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

HĐND TP HCM cũng đã quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục tại thành phố năm học 2025-2026 là 1.928 chỉ tiêu.

TP HCM hiện thiếu hơn 800 giáo viên các môn đặc thù như âm nhạc, mỹ thuật; hơn 600 nhân viên kế toán, văn thư, thư viện, y tế, tư vấn tâm lý, công nghệ thông tin, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật... Mặc dù TP HCM đã ban hành kế hoạch tuyển dụng 5.696 viên chức cho năm học 2025-2026 nhưng quy trình xét tuyển cần tối thiểu 45 ngày, trong khi năm học mới đã bắt đầu. Do đó, việc HĐND TP HCM giao số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2025 - 2026 là phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố sau sáp nhập, đáp ứng yêu cầu giải quyết ngay tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên, đặc biệt tại các trường học mới được thành lập hoặc có quy mô tăng lên sau sáp nhập.

Biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhìn nhận những nghị quyết thông qua tại kỳ họp không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết, tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của hàng triệu người dân thành phố, mà còn tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong tương lai.

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM, thời gian còn lại của năm 2025 không nhiều nhưng có ý nghĩa then chốt và quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm và của cả nhiệm kỳ. Để đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,5% trở lên, tạo đà cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của năm 2026 và những năm tiếp theo, thành phố cần đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong quý IV/2025.

Trước yêu cầu đó, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ngành, phường, xã, đặc khu tập trung cao độ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, có kết quả rõ ràng và cụ thể. Đặc biệt là các nghị quyết cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị: đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...

Tập trung xử lý các "điểm nghẽn" về quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, chất lượng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Một đầu việc khác mà Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị UBND thành phố là khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có sản phẩm rõ ràng; biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển thành phố. Đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng lộ trình cụ thể, lựa chọn những dự án, sản phẩm tài chính đột phá, tạo sức hút ngay từ giai đoạn đầu.

Thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng TP HCM sang. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM chính thức hoạt động từ ngày 1-10-2025. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP HCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Đây là đầu mối quản lý chung về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là nhu cầu sinh sống, làm việc và đầu tư của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.



