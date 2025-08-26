Phát triển TP HCM phồn vinh, thịnh vượng

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Tiếp nối vững vàng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025; phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị quyết định ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên tại hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Trần Lưu Quang nhận trọng trách mới; bày tỏ tin tưởng ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy TP HCM và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Cẩm Tú đánh giá tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều cương vị công tác của Trung ương và địa phương. Ông Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả và sâu sát cơ sở.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành TP HCM hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Lưu Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa thành phố phát triển đột phá, nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ TP HCM và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc trong thời gian tới còn rất lớn. Do đó, ông đề nghị ông Trần Lưu Quang tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Qua đó, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì cả nước, cùng cả nước, phát triển phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.

Đồng thời, đề nghị ông Nguyễn Văn Nên với năng lực, uy tín và kinh nghiệm dày dạn, với trách nhiệm và tình cảm sâu đậm với TP HCM sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng này.

Suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chia tay và bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí từ Trung ương đến TP HCM.

"TP HCM là nơi tôi đã từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày; được đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân; được phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dở dang và có những việc chưa hài lòng. Trong đó có những hạn chế, những yếu kém, những thiếu sót, khuyết điểm. Tôi nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và nhận trách nhiệm, sẽ tiếp tục bàn giao những gì có thể để các đồng chí nối tiếp, cố gắng thực hiện trong thời gian tới" - ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao quyết định điều động cán bộ đối với Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đã trải qua một nhiệm kỳ không dễ dàng, đầy áp lực và thử thách lớn chưa từng có. Nhưng chính trong khó khăn, thử thách, TP HCM thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và của người dân thành phố.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng và chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, chúc TP HCM tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới, phát huy ưu điểm, vượt qua thách thức mới, tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn trong chặng đường kế tiếp, mãi xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn trân trọng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị đã giao cho ông nhiệm vụ mới hết sức nặng nề với sự tin tưởng và kỳ vọng. Ông Trần Lưu Quang cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Văn Nên.

"Như vậy, đã là 4 năm 3 tháng 21 ngày tôi lại có cơ hội trở về mảnh đất này để đồng hành với các đồng chí trong sự phát triển của thành phố" - ông Trần Lưu Quang bày tỏ. Đồng thời cho biết đây là niềm vui lớn của bản thân, của gia đình và có thể của những nơi mà ông đã từng công tác.

"Niềm vui là lớn, vinh dự là có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần đã nhận nhiệm vụ trước đây, là sự trăn trở và lo lắng. Trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho thành phố cực kỳ lớn. Lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu người dân thành phố. Sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không chỉ về sự tăng trưởng của thành phố mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp, cho dù là lớn hay nhỏ" - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết điều mà ông trăn trở và lo lắng nhất là việc đội ngũ lãnh đạo TP HCM đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo thành sức mạnh. Ông mong các lãnh đạo TP HCM đừng nghĩ mình ở đâu đến. Thay vào đó là hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới.

Ông Trần Lưu Quang mong tiếp tục nhận được những ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, động viên, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, của Bộ Chính trị để TP HCM vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Chiều 25-8, tại trụ sở Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã diễn ra hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết địnhcủa Bộ Chính trị đến ông Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: THÀNH TRUNG Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn Tổng Bí thư; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công ông vào cương vị mới; cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TP HCM trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Ông Nguyễn Thanh Nghị nhận thức đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao và xin hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. T.Dũng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban Sáng cùng ngày, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - được điều động đến nhận công tác tại UBND TP HCM để giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.



