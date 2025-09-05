HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

42 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa cơm bán trú

Tr.Đức

(NLĐO)- 42 học sinh và một giáo viên trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) nhập viện cấp cứu sau bữa ăn bán trú.

Tối 5-9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên) cho biết 5/42 học sinh Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực) nhập viện cấp cứu, nghi bị ngộ độc, cách đây 2 ngày đã được xuất viện. Hiện, 37 học sinh và 1 cô giáo vẫn đang nằm viện điều trị, theo dõi.

42 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa cơm bán trú- Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Phụ Dực

Trước đó, sau bữa ăn bán trú vào ngày 3-9, 42 học sinh (đa phần là học sinh lớp 1) và một giáo viên Trường Tiểu học An Mỹ lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Phụ Dực cấp cứu trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực cho biết thêm sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương chuẩn đoán, xét nghiệm, xử lý các triệu chứng, triển khai phác đồ điều trị cho các bệnh nhân...

Đến nay tất cả ổn định sức khỏe, không ghi nhận trường hợp nào diễn tiến nặng phải chuyển tuyến. Tuy nhiên, đến chiều 5-9, mới chỉ có 5 cháu học sinh được xuất viện. Một cô giáo và 37 học sinh vẫn được theo dõi điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Phụ Dực đã chỉ đạo công tác xử lý, giao cán bộ y tế xã và nhà trường tập trung cao nhất cho việc cấp cứu, chăm sóc y tế những học sinh và giáo viên gặp phải các triệu chứng bất thường.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu thức ăn của nhà trường để gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân vụ việc.

Tự làm thịt cóc ăn, 9 học sinh nhập viện

Tự làm thịt cóc ăn, 9 học sinh nhập viện

(NLĐO) - 9 học sinh ở Gia Lai có biểu hiện ngộ độc và phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt cóc tự làm

55 học sinh nhập viện sau tiệc Trung thu

(NLĐO) - Sau khi ăn tiệc Trung thu, 55 học sinh đã phải nhập viện cấp cứu nghi do bị ngộ độc

Công an điều tra vụ 37 học sinh nhập viện, 1 em tử vong ở Nha Trang

(NLĐO) - Sau vụ việc 37 học sinh nhập viện, 1 em tử vong, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiến hành thu thập thông tin, mẫu thức ăn của nhiều hàng quán gần trường học

