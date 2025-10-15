HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

48 hiệu trưởng làm cụm trưởng chuyên môn giáo dục ở TP HCM là những ai?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM công bố danh sách và phân công 48 hiệu trưởng làm cụm trưởng cụm chuyên môn giáo dục phổ thông từ năm học 2025 - 2026

Theo công bố của Sở GD-ĐT TP HCM, 48 hiệu trưởng làm cụm trưởng cụm chuyên môn giáo dục phổ thông ở TP HCM, cụ thể như sau:

48 hiệu trưởng làm cụm trưởng chuyên môn giáo dục ở TP HCM, là những ai? - Ảnh 1.

48 hiệu trưởng làm cụm trưởng chuyên môn giáo dục ở TP HCM, là những ai? - Ảnh 2.

Mỗi cụm chuyên môn sẽ có 3 hiệu trưởng phụ trách từng bậc học: Tiểu học, THCS và THPT

Sau sáp nhập, quy mô ngành GD-ĐT TP HCM lớn nhất cả nước với gần 2,6 triệu học sinh năm học 2025-2026 và gần 3.600 trường học, khoảng 110.000 giáo viên các cấp. 

Căn cứ theo địa giới hành chính phường, xã, đặc khu và số lượng học sinh…, Sở GD-ĐT TP HCM mới đã chia quy mô ngành GD-ĐT của 168 phường, xã, đặc khu thành 16 cụm trường để quản lý về chuyên môn và hoạt động giáo dục. Ở mỗi cụm chuyên môn bao gồm các trường từ mầm non đến THPT, GDNN-GDTX trên địa bàn phường, xã, đặc khu trú đóng, Sở GD-ĐT phân công mỗi cụm 3 hiệu trưởng đại diện cho các bậc học.

16 cụm quản lý được Sở GD-ĐT TP HCM phân chia như sau:

Cụm 1: Gồm các phường, xã, đặc khu: Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ); Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ).

48 hiệu trưởng làm cụm trưởng chuyên môn giáo dục ở TP HCM, là những ai? - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu Trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), làm cụm trưởng phụ trách THCS cụm chuyên môn 5

Cụm 2: Gồm các phường, xã, đặc khu: Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ); Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông (quận 12 cũ).

Cụm 3: Gồm các phường, xã, đặc khu: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ); phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn (quận Tân Bình cũ).

Cụm 4: Gồm các phường, xã, đặc khu: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ); phường Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Cụm 5: Gồm các phường, xã, đặc khu: Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ); phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ); phường Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc (quận 3 cũ); phường Khánh Hội (quận 4 cũ).

48 hiệu trưởng làm cụm trưởng chuyên môn giáo dục ở TP HCM, là những ai? - Ảnh 4.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), làm cụm trưởng phụ trách khối tiểu học cụm chuyên môn 5

Cụm 6: Gồm các phường, xã, đặc khu: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn (quận 5 cũ); phường Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng (quận 10 cũ); phường Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng (quận 11 cũ); phường Bình Tây, Bình Tiên (quận 6 cũ).

Cụm 7: Gồm các phường, xã, đặc khu: Bình Phú và Phú Lâm (quận 6 cũ); phường An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ).

Cụm 8: Gồm các phường, xã, đặc khu: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội (quận 4 cũ); phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng (quận 7 cũ); phường Phú Định, Chánh Hưng, Bình Đông (quận 8 cũ).

Cụm 9: Gồm các phường, xã, đặc khu: Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương cũ); phường Hiệp Bình, Tam Bình, Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ).

Cụm 10: Gồm các phường, xã, đặc khu: Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trương, Phước Long, An Khánh (TP.Thủ Đức cũ).

Cụm 11: Gồm các phường, xã, đặc khu: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) và các phường Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ); các phường Nhà Bè, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ).

Cụm 12: Gồm các phường, xã, đặc khu: Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) và các phường An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương cũ).

Cụm 13: Gồm các phường, xã, đặc khu: Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương cũ) và các phường Thường Tân, Bắc Tân Uyên (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ); các phường Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ).

Cụm 14: Gồm các phường, xã, đặc khu: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) và các phường Trừ Văn Thố, Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ); phường Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ).

Cụm 15: Gồm các phường, xã, đặc khu: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng (TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và các phường Long Hương, Bà Rịa, Tam Long (TP Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ); các phường Châu Pha, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành (TP Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Cụm 16: Gồm các phường, xã, đặc khu: Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ (huyện Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và các phường Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ); phường Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ); đặc khu Côn Đảo.

