48% số ca ung thư "lẽ ra có thể phòng ngừa" là do 2 thói quen này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

48% số ca ung thư "lẽ ra có thể phòng ngừa" là do 2 thói quen này

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy một vài hành động đơn giản có thể giúp bạn phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà dịch tễ học Isabelle Soerjomataram từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thực hiện một bản đánh giá quy mô lớn về bệnh ung thư, dựa trên dữ liệu toàn cầu về nhóm bệnh này được thu thập trong năm 2022.

48% số ca ung thư "lẽ ra có thể phòng ngừa" là do 2 thói quen này - Ảnh 1.

Tế bào ung thư. Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Phân tích về các nguyên nhân thúc đẩy ung thư cho thấy năm 2022 có gần 19 triệu trường hợp ung thư mới, trong đó tới 38% số ca ung thư được xếp vào nhóm "có thể phòng ngừa được" liên quan đến 30 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi.

Nhiều thói quen xấu hoặc tình trạng bất lợi có thể ngăn ngừa phổ biến đã được tính đến, bao gồm hút thuốc lá/thuốc lá không khói, sử dụng đồ uống có cồn, chỉ số khối cơ thể (BMI) cao vượt ngưỡng, thiếu hoạt động thể chất, nhiễm vi khuẩn/virus gây ung thư...

Trong số đó, nguyên nhân gây chú ý nhất là hút thuốc lá, vốn được xác định là nguyên nhân gây ra 23% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu ở nam giới trong năm đó.

Thói quen xấu dễ dẫn đến ung thư thứ 2 là uống rượu, chiếm 3,2% tổng số ca ung thư mới.

Điều quan trọng là các ca ung thư do hút thuốc lá và uống rượu đều thuộc nhóm lẽ ra có thể phòng ngừa được. Hai nguyên nhân này cộng lại chiếm tới 48% số ca mắc ung thư trong nhóm.

Vì vậy, bỏ thuốc lá và hạn chế đồ uống có cồn là 2 cách hiệu quả nhất để bạn tự kéo giảm nguy cơ mắc ung thư của bản thân.

Trong khi đó, nhiễm trùng có liên quan đến khoảng 10% các trường hợp ung thư mới. Ở phụ nữ, phần lớn các trường hợp ung thư có thể phòng ngừa được là do virus HPV, cho thấy chiến lược tiêm ngừa vắc-xin ngừa HPV cho trẻ ở độ tuổi thiếu niên - đặc biệt là trẻ gái - rất quan trọng.

Tin liên quan

Tử vong do ung thư ở Việt Nam cao vì phát hiện bệnh muộn

Tử vong do ung thư ở Việt Nam cao vì phát hiện bệnh muộn

(NLĐO) - Theo thống kê, tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không cao so với thế giới nhưng tỉ lệ tử vong lại cao

Phương pháp mới giúp cơ thể tự diệt được ung thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Canada đã tìm ra phương pháp giúp các tế bào "sát thủ tự nhiên" đủ sức chống lại bệnh ung thư.

Bổ sung nhiều thuốc ung thư vào danh mục BHYT

(NLĐO) - Bộ Y tế đang đẩy nhanh việc bổ sung nhiều thuốc ung thư, thuốc có chi phí lớn vào danh mục BHYT nhằm giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

hút thuốc lá đồ uống có cồn vắc-xin HPV ung thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo