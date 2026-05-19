Sức khỏe

Một số loại chất béo có thể kích hoạt hoặc ức chế ung thư tuyến tụy

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Trường Y khoa Đại học Yale (Mỹ) đã phát hiện ra vai trò của một số loại chất béo đối với bệnh ung thư tuyến tụy.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã liên kết chế độ ăn nhiều chất béo với nguy cơ ung thư gia tăng. Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cancer Discovery cho thấy trong bệnh ung thư tuyến tụy - một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, tác động tốt hay xấu là nằm ở loại chất béo.

Một số loại chất béo có thể kích hoạt hoặc ức chế ung thư tuyến tụy - Ảnh 1.

Các loại chất béo khác nhau sẽ tác động khác nhau đến ung thư tuyến tụy - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả từ Trường Y khoa Đại học Yale (Mỹ) đã thử nghiệm 12 chế độ ăn giàu chất béo trên một nhóm chuột.

Mỗi chế độ ăn đều chứa cùng một lượng calo nhưng sử dụng các nguồn chất béo khác nhau, được thiết kế để phản ánh các mô hình phổ biến trong thói quen ăn uống hiện đại của người Mỹ.

Kết quả cho thấy chế độ ăn giàu axit béo không bão hòa đa (PUFA) không những không tác động xấu đến bệnh ung thư tuyến tụy, mà trái lại còn làm chậm sự phát triển của khối u ở những con chuột đã mắc bệnh.

Ở những con chuột có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao do di truyền, chế độ ăn giàu PUFA cũng giúp làm giảm 50% nguy cơ.

Đây là một tin tốt bởi PUFA có trong nhiều loại thực phẩm phổ biến: Cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi...) và dầu cá; dầu đậu nành, dầu mè, dầu hướng dương, dầu hạt lanh...

Một số loại rau màu xanh lá đậm cũng chứa lượng nhỏ PUFA. Ngoài ra, trứng giàu omega-3 từ gia cầm được ăn chế độ bổ sung cũng là một lựa chọn.

Hầu hết các chế độ ăn nhiều chất béo khác không có lợi cho bệnh ung thư tuyến tụy nói riêng và ung thư nói chung, nhưng gây ngạc nhiên nhất là chế độ ăn giàu axit oleic, một axit béo không bão hòa đơn (MUFA).

MUFA có trong dầu ô liu, đậu phộng, quả bơ, mỡ heo... đã đẩy nhanh đáng kể sự phát triển khối u ở chuột có khuynh hướng di truyền mắc ung thư tuyến tụy.

MUFA vốn được coi là chất béo "tốt" bởi có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy chúng có thể gây bất lợi cho những người có nguy cơ mắc bệnh này cao, cũng như cho người đã mắc bệnh.

Theo các tác giả, kết quả trên đã mở ra hướng xây dựng chiến lược phòng ngừa chế độ ăn cho nhóm có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao, điều rất quan trọng trong bối cảnh một dạng của nó - ung thư biểu mô tuyến tụy - vẫn là vấn đề nan giải với y học, chỉ có khoảng 13% bệnh nhân sống sót sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán.

Phương pháp mới giúp cơ thể tự diệt được ung thư

Phương pháp mới giúp cơ thể tự diệt được ung thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Canada đã tìm ra phương pháp giúp các tế bào "sát thủ tự nhiên" đủ sức chống lại bệnh ung thư.

Có thể điều trị nội soi ung thư dạ dày, không cần phẫu thuật

(NLĐO)- Tầm soát bằng nội soi giúp phát hiện tổn thương khi còn khu trú, từ đó có thể điều trị qua nội soi, không cần phẫu thuật vẫn hướng đến mục tiêu triệt để

Tử vong do ung thư ở Việt Nam cao vì phát hiện bệnh muộn

(NLĐO) - Theo thống kê, tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không cao so với thế giới nhưng tỉ lệ tử vong lại cao

Chất béo dầu ăn ung thư tuyến tụy ung thư axit béo không bão hòa đa
