Sức khỏe

Bổ sung nhiều thuốc ung thư vào danh mục BHYT

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đang đẩy nhanh việc bổ sung nhiều thuốc ung thư, thuốc có chi phí lớn vào danh mục BHYT nhằm giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Ngày 6-5, bên lề hội nghị Đánh giá công nghệ y tế Việt Nam năm 2026 bàn giải pháp nâng cao chất lượng bằng chứng và chính sách chi trả BHYT, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết dự thảo sửa đổi danh mục thuốc BHYT dự kiến bổ sung 84 thuốc, trong đó 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm tỉ lệ cao nhất.

Hội nghị Đánh giá công nghệ y tế Việt Nam năm 2026 bàn nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT và mở rộng danh mục chi trả

Đây chủ yếu là các thuốc phát minh mới như điều trị đích, kháng thể đơn dòng, liệu pháp miễn dịch. Việc thẩm định danh mục bổ sung thuốc BHYT đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn tất trong quý 2.

Đây sẽ là đợt cập nhật lớn nhất sau hơn 8 năm, với hơn 20 nhóm thuốc như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa… được bổ sung, góp phần mở rộng quyền lợi người bệnh. Bộ Y tế ưu tiên các thuốc chi phí cao, đặc biệt là thuốc điều trị ung thư. "Nếu đúng tiến độ, thẩm định chuyên môn sẽ hoàn tất trong tháng 6, sau đó chuyển sang bước pháp lý để ban hành trong năm 2026"- bà Trang nói.

Với các thuốc chi phí cao, đặc biệt là thuốc ung thư, Bộ Y tế đang kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ một phần chi phí và nghiên cứu giải pháp giảm mức đồng chi trả cho người bệnh.

Cùng với cập nhật danh mục thuốc, Bộ Y tế đang đánh giá việc triển khai Thông tư 01 về danh mục 62 bệnh hiểm nghèo được đến thẳng cơ sở y tế chuyên sâu.

Theo bà Trang, cơ quan quản lý đang lấy ý kiến từ các bệnh viện và địa phương để điều chỉnh phù hợp thực tế. Một số bệnh nếu tuyến dưới đã điều trị hiệu quả có thể được đưa ra khỏi danh sách, ngược lại, sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhóm bệnh khác để người dân tiếp cận tuyến trên nhanh hơn, đồng thời giảm thủ tục hành chính.

Trong nhiều năm qua, thuốc luôn chiếm tỉ lệ lớn trong tổng chi khám, chữa bệnh BHYT. Năm 2022, chi quỹ BHYT cho thuốc đạt 40,01 ngàn tỉ đồng, tương đương 33,41% tổng chi. Năm 2023, con số này tăng lên 45,841 ngàn tỉ đồng (32,82%) và đến năm 2024 đạt 50,784 ngàn tỉ đồng, dù tỉ trọng giảm còn 31,22%.

Hiện việc thanh toán chi phí thuốc BHYT được thực hiện theo danh mục tại Thông tư 20/2022/TT-BYT (ban hành ngày 31-12-2022). Danh mục gồm 1.037 hoạt chất thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu phục vụ chẩn đoán, điều trị.

Theo các chuyên gia, việc bổ sung nhiều loại thuốc mới, thuốc có chi phí lớn vào danh mục BHYT không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết chi phí y tế, đặc biệt với thuốc và công nghệ mới, đang gia tăng nhanh. Việc áp dụng Đánh giá công nghệ y tế (HTA - Health Technology Assessment) giúp cung cấp bằng chứng về chi phí - hiệu quả, dự báo tác động ngân sách, từ đó hỗ trợ cơ quan quản lý lựa chọn thuốc, vật tư và công nghệ thực sự có giá trị để đưa vào danh mục chi trả BHYT.

Theo đại diện Bộ Y tế Việt Nam đã bắt đầu triển khai HTA nhưng chưa đồng bộ. Nếu được áp dụng bài bản, công cụ này sẽ hỗ trợ cập nhật danh mục, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế và tối ưu chi tiêu quỹ BHYT, qua đó giảm chi phí tiền túi và bảo đảm tốt hơn quyền lợi người bệnh.

