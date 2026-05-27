5 anh tài mùa trước quay lại "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026

Ngày 25-5, nhà sản xuất YeaH1 đã chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026. Đó chính là những gương mặt quen thuộc từng tạo nên dấu ấn đậm nét ở mùa đầu tiên: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.

Jun Phạm tiết lộ bản thân đã trang bị một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên. "Sau mùa 1, Jun nhận ra lúc đó mình đã quá căng thẳng và tự tạo áp lực cho bản thân. Trong khi đây là một chương trình thực tế mang tính giải trí và tận hưởng. Mùa này Jun muốn vui hơn, thoải mái hơn, được gặp gỡ thêm những người bạn mới lẫn những người anh em cũ".

Từ trái sang: Duy Khánh, Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần và Neko Lê (Ảnh: YEAH1)

Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận việc rũ bỏ áp lực sẽ là chìa khóa để anh chơi hết mình và thăng hoa hơn. Không còn đặt nặng việc thắng thua, mục tiêu lớn nhất của Jun Phạm ở mùa giải năm nay là sự kết nối - nơi anh được hội ngộ những tri kỷ cũ và chào đón những người bạn mới.

Việc khép lại hồ sơ 34 anh tài với 5 gương mặt quen thuộc đã khiến không khí của "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 nóng lên hơn bao giờ hết. Hầu hết các anh tài đều chọn tâm thế tận hưởng, kết nối và bớt áp lực hơn so với mùa đầu tiên để có thể chơi hết mình và thăng hoa hơn trên sân khấu.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng truyền hình vào tháng 6 này, hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật "sướng mắt, đã tai" và đong đầy cảm xúc cho người xem.