5 anh tài mùa trước quay lại "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

5 anh tài mùa trước quay lại "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026

T.Trang

Jun Phạm tiết lộ bản thân đã trang bị một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên

Ngày 25-5, nhà sản xuất YeaH1 đã chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026. Đó chính là những gương mặt quen thuộc từng tạo nên dấu ấn đậm nét ở mùa đầu tiên: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.

Jun Phạm tiết lộ bản thân đã trang bị một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên. "Sau mùa 1, Jun nhận ra lúc đó mình đã quá căng thẳng và tự tạo áp lực cho bản thân. Trong khi đây là một chương trình thực tế mang tính giải trí và tận hưởng. Mùa này Jun muốn vui hơn, thoải mái hơn, được gặp gỡ thêm những người bạn mới lẫn những người anh em cũ".

5 anh tài mùa trước quay lại "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 - Ảnh 1.

Từ trái sang: Duy Khánh, Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần và Neko Lê (Ảnh: YEAH1)

Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận việc rũ bỏ áp lực sẽ là chìa khóa để anh chơi hết mình và thăng hoa hơn. Không còn đặt nặng việc thắng thua, mục tiêu lớn nhất của Jun Phạm ở mùa giải năm nay là sự kết nối - nơi anh được hội ngộ những tri kỷ cũ và chào đón những người bạn mới.

TIN LIÊN QUAN

Việc khép lại hồ sơ 34 anh tài với 5 gương mặt quen thuộc đã khiến không khí của "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 nóng lên hơn bao giờ hết. Hầu hết các anh tài đều chọn tâm thế tận hưởng, kết nối và bớt áp lực hơn so với mùa đầu tiên để có thể chơi hết mình và thăng hoa hơn trên sân khấu.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng truyền hình vào tháng 6 này, hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật "sướng mắt, đã tai" và đong đầy cảm xúc cho người xem. 

Tin liên quan

"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026: Khi tính "Độc bản" định nghĩa lại luật chơi truyền hình thực tế

"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026: Khi tính "Độc bản" định nghĩa lại luật chơi truyền hình thực tế

(NLĐO) - Từ Gai Home concert đến "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026, một mùa hè nữa không có rực rỡ, chỉ có rực rỡ hơn.

Lê Xuân Tiền thi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

(NLĐO) - Lê Xuân Tiền lần đầu thử sức sân chơi âm nhạc - trình diễn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Toki Thành thỏ giảm 9kg, vượt trầm cảm đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai"

(NLĐO) - Lần này Thỏ không trốn trong hang nữa mà quyết định ra gió lớn tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2.

Anh trai vượt ngàn chông gai Yeah1 Jun Phạm Duy Khánh BB Trần Neko Lê Thanh Duy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo