Toki Thành thỏ giảm 9kg, vượt trầm cảm đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Thành thỏ của Uni5 tái xuất sau 8 năm im ắng

Sau 8 năm dài vắng bóng, cựu trưởng nhóm Uni5 - Toki Thành Thỏ chính thức xác nhận trở thành "Anh tài" tiếp theo góp mặt tại chương trình âm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2.

Từng là mảnh ghép hút fan bậc nhất và là cựu trưởng nhóm của boyband đình đám Uni5, sự rời đi của Toki Thành thỏ cách đây gần 8 năm từng để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Dù im hơi lặng tiếng, khán giả vẫn luôn nhắc nhớ về một chàng rapper điển trai, cá tính trên sân khấu. Thời gian đó, nam ca sĩ từng trải qua hành trình tăng cân mất kiểm soát vì áp lực cuộc sống. Tính tới thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã giảm 9kg, ngoại hình trở lại thời điểm đỉnh cao.

Visual đầy sức hút của Thành thỏ

Để đánh dấu màn tái xuất bùng nổ, Toki Thành Thỏ vừa thực hiện một bộ ảnh mang đậm chất lãng tử và trưởng thành. Bộ ảnh không chỉ là lời chào chính thức gửi đến khán giả mà còn là cột mốc khẳng định tinh thần sẵn sàng "vượt chông gai" của nam ca sĩ trên chặng đường sắp tới.

Thêm vào đó, khi thông tin Toki Thành Thỏ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 được công bố, mạng xã hội lập tức "dậy sóng". Từ khóa về nam ca sĩ nhanh chóng lọt top tìm kiếm, chứng minh sức hút không hề suy giảm của cựu thành viên Uni5. Điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất chính là ngoại hình "kịch trần" của nam ca sĩ.

Dù đã bước sang ngưỡng U40, Toki Thành Thỏ vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với visual "thánh thần" - góc cạnh, nam tính nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung bất biến như thời điểm hoàng kim 8 năm trước. Nhiều bình luận từ netizen đồng loạt khẳng định: "Thời gian dường như đã bỏ quên Toki".

Chông gai chính là cơ hội

Thành Thỏ chính là con cờ mạnh của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2

Chia sẻ về quyết định vắng bóng một thời gian dài, Toki Thành Thỏ tâm sự: "Thời gian qua không hẳn là ở ẩn, mà là khoảng lùi cần thiết để tôi chiêm nghiệm, rèn luyện và tìm lại ngọn lửa đam mê nguyên bản nhất của mình với nghệ thuật. Tôi muốn khi mình trở lại, đó phải là một phiên bản Toki Thành Thỏ hoàn thiện nhất, trưởng thành nhất để đền đáp sự chờ đợi của khán giả".

Nói về lý do chọn "Anh trai vượt ngàn chông gai" làm bệ phóng tái xuất, anh cho biết: "Đây là một chương trình âm nhạc hàng đầu, nơi tôn vinh bản lĩnh, sự cống hiến và tình anh em của những nghệ sĩ nam. Tôi nhìn thấy ở chông gai một cơ hội tuyệt vời để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân ở những giới hạn mới và cháy hết mình trên sân khấu cùng các anh tài khác. Quyết định tham gia chương trình là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sự trở lại của tôi".

Sự trở lại lần này không phải là một cuộc dạo chơi. Toki Thành Thỏ cho biết anh đã chính thức đầu quân về công ty quản lý mới, với một định hướng hình ảnh và con đường âm nhạc rõ ràng, chuyên nghiệp.