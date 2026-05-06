Diễn viên Lê Xuân Tiền thi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Mới đây, nam diễn viên/ người mẫu Lê Xuân Tiền vừa chính thức xác nhận tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Đây được xem là bước chuyển mình đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Lê Xuân Tiền - đánh dấu khi lần đầu tiên nam diễn viên sinh năm 1996 thử sức tại sân chơi đòi hỏi sự kết hợp toàn diện giữa trình diễn, âm nhạc, vũ đạo và tinh thần đồng đội.

Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình, Lê Xuân Tiền cho biết anh đã theo dõi và yêu thích format từ mùa đầu tiên, thậm chí từng bày tỏ mong muốn được góp mặt.

Khi chính thức nhận lời mời từ nhà sản xuất, anh bước vào quá trình chuẩn bị với nhiều bất ngờ. "Tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ không quá khó, vì bản thân hát karaoke cũng ổn. Nhưng khi bắt đầu học bài bản, tôi nhận ra mình hát còn chênh phô, sai nhịp. Vũ đạo cũng là thử thách lớn - chỉ 10 phút tập luyện là đã vã mồ hôi. Từ háo hức, tôi chuyển sang lo lắng thật sự cho màn chào sân sắp tới" - nam diễn viên sinh năm 1996 chia sẻ.

Lê Xuân Tiền thẳng thắn nhìn nhận, việc thể hiện một tiết mục để khán giả có thể nghe đi nghe lại và cảm nhận sâu sắc là điều không hề đơn giản. Với anh, âm nhạc cũng giống như diễn xuất - cần thời gian, sự rèn luyện và nghiêm túc đầu tư.

Tự đánh giá bản thân, Lê Xuân Tiền hài hước cho rằng mình "còn nhiều điểm cần cải thiện". Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận lợi thế về ngoại hình, chiều cao và phong cách thời trang chỉn chu, lịch lãm cũng là một điểm cộng khi đến với chương trình.

Quan trọng hơn, nam diễn viên "Gái già lắm chiêu" xác định tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi chính là yếu tố giúp anh tiến xa hơn trong hành trình "vượt chông gai" lần này. Khi bước vào môi trường quy tụ nhiều nghệ sĩ cá tính mạnh, Lê Xuân Tiền lựa chọn cách tiếp cận chủ động và cởi mở: "Tôi sẽ hòa tan. Gặp ai quen là bắt chuyện ngay, phải tranh thủ học hỏi càng nhiều càng tốt".

Lê Xuân Tiền có gì?

Về tinh thần làm việc nhóm, Lê Xuân Tiền nhấn mạnh việc đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu: "Tôi không đặt nặng cái tôi cá nhân. Với tôi, làm việc nhóm là cùng nhau tìm ra phương án tốt nhất. Mỗi người đều có góc nhìn riêng, và điều quan trọng là dung hòa để tạo ra kết quả chung tốt nhất. Tôi vẫn sẽ nói ra quan điểm của mình, nhưng để tìm tiếng nói chung chứ không phải để hơn thua" - anh nói.

Lê Xuân Tiền cho biết "Mục tiêu lớn nhất của tôi là được đứng trên sân khấu, cảm nhận năng lượng của khán giả và học hỏi từ những người anh em trong chương trình. Nếu có điều gì khiến tôi lo lắng, thì đó là việc mình chưa làm đủ tốt để đóng góp cho tập thể" - nam diễn viên trải lòng.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, Lê Xuân Tiền tin rằng mỗi nghệ sĩ đều mang một màu sắc riêng biệt. Với anh, "độc bản" không nằm ở việc khác biệt một cách cố gắng, mà là sự chân thật trong cách thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, "tự do" là điều anh hướng đến khi đứng trên sân khấu - nơi người nghệ sĩ có thể sống trọn vẹn với cảm xúc và truyền tải những câu chuyện mà đời sống thường nhật khó thể hiện.

Mô tả hành trình "vượt chông gai" sắp tới bằng một câu, Lê Xuân Tiền hài hước: "Đường dài mới biết ngựa hay… nhưng giờ tôi vẫn chưa biết mình hay cái gì".