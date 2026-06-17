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Pháp luật

5 bị cáo vụ bạo hành khiến học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà lĩnh án

Tr.Đức

(NLĐO)- Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân

Ngày 17-6, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với 5 bị cáo cùng về tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ án bạo hành học viên xảy ra tại cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh), khiến một người tử vong và một người bị thương.

5 Bị cáo vụ bạo hành học viên tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà lĩnh án năm 2026 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh TTXVN)

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy C. (SN 2010) 48 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Hữu Anh Đ. (SN 2009), Ngô Trần Hữu T. (SN 2009) và Phạm Đức H. (SN 2009) cùng chịu mức án 33 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Trường G. (SN 2008) bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định. Tại thời điểm phạm tội, tất cả các bị cáo đều dưới 18 tuổi.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh (tỉnh Quảng Ninh) là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây đã xảy ra tình trạng học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối 19-12-2025, học viên Bùi Tiến M. (SN 2003) do bày tỏ ý định rời đi nên đã bị Nguyễn Duy C., Nguyễn Trường G. cùng một số người khác dùng tay, chân, gậy cao su, gậy gỗ đánh đập, gây tổn hại 2% sức khỏe.

Tiếp đó, từ ngày 21 đến 23-12-2025, do mâu thuẫn sinh hoạt và bị cho là vi phạm nội quy, anh Phạm Hải N. (SN 2008) liên tiếp bị đánh đập tại nhiều khu vực. Đỉnh điểm vào sáng 23-12-2025, tại văn phòng cơ sở, các bị cáo Nguyễn Duy C., Nguyễn Hữu Anh Đ., Ngô Trần Hữu T., Phạm Đức H. cùng một số đối tượng đã dùng tay, chân và hung khí tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể anh Nam. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày do suy hô hấp, dập phổi và xuất huyết nhu mô phổi.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng gồm gậy gỗ, gậy cao su, ống nhựa và dây dù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân và gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, do các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, tòa đã áp dụng các chính sách hình sự khoan hồng đối với người chưa thành niên để giáo dục, răn đe và giúp các bị cáo rèn luyện trở thành công dân có ích.

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