Pháp luật

Vụ học viên 17 tuổi tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội: Mở rộng điều tra sai phạm

Tr.Đức

(NLĐO)- Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, mở rộng điều tra đến các sai phạm khác của trung tâm (nếu có) các cá nhân, đơn vị liên quan.

Ngày 7-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết ngoài vụ án học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) bị đánh tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiến hành xác minh và tổ chức giám định thương tích đối với anh B.T.M. (SN 2003, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cũng từng bị hành hung khi đang theo học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Mở rộng điều tra vụ học viên tử vong tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 1.

Vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân N.H.N.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ mở rộng điều tra đến các sai phạm khác của trung tâm (nếu có) các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 23-12-2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ việc làm học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) bị đánh tử vong. Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là đơn vị tư nhân, có 2 cơ sở hoạt động tại phường Hạ Long và phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, học viên P.H.N. được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà ngày 21-12, để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Đến sáng 23-12, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên P.H.N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc trên; Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà rà soát, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý, theo dõi để xảy ra vụ việc nêu trên; xử lý nghiêm vi phạm; Công an tỉnh phối hợp với UBND phường An Sinh, Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra toàn diện các trung tâm công tác xã hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đình chỉ hoặc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ học viên tử vong tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên 17 tuổi tử vong.

9 bị can gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, bị can Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng với đó, cơ quan công an đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải.

Với các bị can Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Kiểm tra đột xuất, tạm đình chỉ một loạt trung tâm công tác xã hội

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của 19 Trung tâm công tác xã hội đang hoạt động.

Mở rộng điều tra vụ học viên tử vong tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 3.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cơ sở tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, nơi xảy ra vụ việc

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2), đồng thời tạm dừng hoạt động đối với 4 Trung tâm khác gồm Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh xác định vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là bài học nghiêm trọng trong công tác quản lý, giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, nhất là các mô hình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên. Trên cơ sở đó, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm, đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động đối với các Trung tâm thiếu điều kiện, không bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn, an toàn cho người tham gia sinh hoạt, học tập.

Cùng với công tác kiểm tra, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình cấp phép, điều kiện hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các Trung tâm công tác xã hội. Sở Y tế được giao thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực này, đặc biệt là các trường hợp thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, không để các cơ sở hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện pháp lý, chuyên môn và an toàn.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án thành lập các Trung tâm công tác xã hội theo đúng quy định của Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, nhân lực chuyên môn và điều kiện hoạt động. Trong đó, tỉnh định hướng chuẩn bị lộ trình thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội, chăm sóc trẻ em, thanh thiếu niên, đồng thời tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người tham gia tại các Trung tâm trên địa bàn.

