Hàng trăm ngàn tấn carbon đang được tích trữ tại Đặc khu Côn Đảo

Ngày 5-9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TP HCM) phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị báo cáo kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng, biển Côn Đảo và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM; lãnh đạo UBND Đặc khu Côn Đảo cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo trình bày tại hội nghị

Đặc khu Côn Đảo, quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với diện tích tự nhiên hơn 75 km², sở hữu hệ sinh thái rừng và biển đặc trưng của vùng nhiệt đới hải đảo. Kết quả điều tra năm 2025 cho thấy diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại đây đạt hơn 6.462 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm tới 92,89%.

Trữ lượng gỗ toàn khu vực đạt hơn 775.000 m³, với trên 90% từ rừng tự nhiên. Lượng carbon tích trữ tại rừng Côn Đảo ước tính hơn 428.000 tấn, trong đó rừng tự nhiên chiếm 99,25%. Thảm cỏ biển, phân bố chủ yếu ở vịnh Côn Sơn cũng đóng góp khoảng 15 tấn carbon.

Theo đơn vị tư vấn, tổng tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính quy đổi từ trữ lượng carbon rừng và biển Côn Đảo đạt khoảng 427.000 tấn, trong đó rừng chiếm trên 99,9%.

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (ảnh trái) và ông Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để Đặc khu Côn Đảo nghiên cứu xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế tuần hoàn và dịch vụ hệ sinh thái.

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định: "Việc tính toán, đánh giá khả năng hấp thụ và giảm phát thải carbon mở ra cơ hội để Đặc khu Côn Đảo tham gia thị trường tín chỉ carbon. Báo cáo cần tiếp tục hoàn thiện, làm rõ hơn những nội hàm và đề xuất hướng đi cụ thể".

Đặc khu Côn Đảo có 92,89% diện tích đất rừng là rừng tự nhiên. Ảnh: Thái Thuỷ

Ông Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, cho biết địa phương mong muốn có đánh giá chi tiết, định lượng để có cái nhìn tổng thể về tiềm năng giảm phát thải từ rừng và tín chỉ carbon, phục vụ định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Vườn quốc gia Côn Đảo là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên và đất ngập nước quan trọng ở cấp quốc gia và quốc tế. Việc đánh giá, xác định trữ lượng carbon từ rừng và biển không chỉ góp phần bảo tồn hệ sinh thái mà còn mở ra triển vọng kinh tế xanh, đưa Đặc khu Côn Đảo trở thành hình mẫu về phát triển bền vững của TP HCM.

Kết quả nghiên cứu này cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào mục tiêu Việt Nam đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, theo cam kết tại COP26.