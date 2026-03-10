HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chiêu trò “đào tạo” lái xe “học nhanh - thi nhanh”, giáo viên đánh dấu sẵn đáp án

Trần Thái

(NLĐO) - Đây là những “tuyệt chiêu" giúp 4.625 học viên có chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe mà không cần học.

Ngày 10-3, TAND TPHCM bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo là lãnh đạo, cán bộ các trung tâm thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương III về các tội danh: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Học lý thuyết bằng... chữ ký khống

Theo VKSND TPHCM, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại 5 trung tâm trực thuộc trường bao gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe.

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, do quá trình đào tạo học viên không đến lớp đầy đủ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), dẫn đến nguy cơ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp và trung tâm bị thất thu. Để giải quyết tình trạng này, từ cuối năm 2021, các bị cáo Hồ Văn Búp, Đậu Xuân Văn, Nguyễn Văn Hưng, Lê Thanh Hải (cựu giám đốc các trung tâm) đã chỉ đạo nhân viên lập khống toàn bộ hồ sơ đào tạo.

Cụ thể, nhân viên phòng đào tạo sẽ tự áp mã số học viên, tự đánh dấu điểm danh (nghỉ có phép hoặc không phép) để đảm bảo học viên có mặt trên 70% số buổi. Các sổ giáo án, sổ lên lớp cũng được lập khống và đưa cho giáo viên ký để hợp thức hóa việc giảng dạy dù thực tế không hề có lớp học.

Chiêu trò "đánh dấu sẵn" và phí "học nhanh - thi nhanh"

Để học viên chắc chắn "đỗ" tốt nghiệp mà không cần học, bị cáo Trần Thị Thu Thanh (nhân viên Ban đào tạo) đã dùng bút đánh dấu sẵn các câu trả lời đúng vào mẫu bài thi trắc nghiệm. Khi học viên đến kỳ thi tốt nghiệp, giáo viên chỉ việc đưa các bản nháp đã được đánh dấu sẵn này để học viên ký tên vào.

Chiêu trò đào tạo lái xe không học , thi nhanh tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Bên cạnh đó, trung tâm còn triển khai "dịch vụ" thu thêm 500.000 đồng/học viên nếu có nhu cầu "học nhanh – thi nhanh". Khoản tiền này được thu ngoài sổ sách để chi "bồi dưỡng" cho bộ phận tuyển sinh và hợp thức hóa hồ sơ. Kết quả điều tra xác định đã có khoảng 4.625 chứng chỉ sơ cấp nghề được cấp sai quy định cho các học viên không đủ điều kiện.

Để đủ điều kiện mở lớp theo quy định, các trung tâm này đã lập khống hợp đồng thỉnh giảng với 128 giáo viên. Nhiều người trong số này thực chất là nhân viên văn phòng hoặc người quen của lãnh đạo, không hề tham gia giảng dạy nhưng vẫn có tên trên hồ sơ để "rút ruột" ngân sách trả thù lao thỉnh giảng.

Khi đoàn kiểm tra thuế phát hiện sai phạm về thuế và hóa đơn xăng dầu khống lên đến hơn 40 tỉ đồng, bị cáo Hồ Văn Búp đã chỉ đạo chi 1 tỉ đồng hối lộ cho 2 cán bộ thuế là Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An để được bỏ qua lỗi và hướng dẫn cách hợp thức hóa hồ sơ chi phí.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20-3 sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong "đường dây" đào tạo lái xe có nhiều sai phạm này.

