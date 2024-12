5 điều về lương tháng 13 người lao động nên biết

1 - Lương tháng 13 là gì?

Hiện nay, pháp luật lao động không có định nghĩa về lương tháng 13. Tuy nhiên, có thể hiểu lương tháng 13 là khoản tiền thưởng mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp cuối năm nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích người lao động làm việc.

2 - Doanh nghiệp có bắt buộc trả lương tháng 13 không?

Như đã phân tích ở trên thì lương tháng 13 chỉ là khoản tiền thưởng cuối năm mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động.

Về tiền thưởng, theo Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau: - Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Do đó, việc thưởng hay không sẽ do người sử dụng lao động quyết định, nếu trong quy chế thưởng có quyết định về việc thưởng cho nhân viên vào dịp cuối năm thì người lao động vẫn sẽ được thưởng vào dịp này.

3 - Lương tháng 13 có phải nộp thuế TNCN không?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế. Bên cạnh đó, theo điểm e, khoản 1, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức đều là đối tượng phải đóng thuế TNCN trừ tiền thưởng kèm danh hiệu thi đua hoặc do Nhà nước phong tặng; kèm giải thưởng quốc gia, quốc tế; về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh…

Như vậy, tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người lao động chỉ phải nộp thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn đạt đến mức phải nộp thuế TNCN.

4 - Làm chưa đủ 12 tháng có được lương tháng 13 không?

Hiện nay, không có quy định bắt buộc người lao động phải làm việc đủ 12 tháng (1 năm) mới được nhận lương tháng 13. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những điều kiện riêng để xác định lương tháng 13 cho người lao động.

Tuy nhiên, thông thường để hưởng lương tháng 13 người lao động cần đáp ứng đủ điều kiện sau:

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn;

- Có thời gian làm việc liên tục từ 01 tháng trở lên tính đến thời điểm tính lương tháng 13;

- Vẫn còn tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.

5 - Cách tính lương tháng 13 phổ biến hiện nay

Cách tính lương tháng 13 theo lương tháng 12: Nhiều doanh nghiệp hiện đang áp dụng cách tính lương thưởng tháng 13 đối với người lao động bằng đúng số lương tháng 12 mà họ nhận được.