Đây đều là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam có giá trị xuất khẩu từ 1 tỉ USD đến hơn 16 tỉ USD/năm.

Văn bản nêu, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế GTGT 2024, có hiệu lực từ 1-7-2025, có nhiều điểm sửa đổi quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Luật đã bộc lộ bất cập, gây khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ngành hồ tiêu 95% xuất khẩu

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm chưa qua chế biến (gạo, thủy sản, cà phê, tiêu, gỗ và lâm sản…) đang trở thành rào cản đáng kể, tăng chi phí vốn và dòng tiền của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các ngành hàng.

Những bất cập trên đã được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh và được các cơ quan chức năng tiếp thu và Chính phủ đã trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT lên Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

"Các Hiệp hội kính trình Quý Lãnh đạo Quốc hội xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GTGT 2024 nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ ngành nông nghiệp vượt qua các vướng mắc về chính sách thuế GTGT, tiếp tục đóng góp cho phát triển nền kinh tế đất nước" – văn bản nêu rõ.

Cà phê xuất khẩu 85% sản lượng

Trong dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Bộ Tài chính ghi nhận tình trạng "số thuế GTGT thu rồi lại hoàn thuế cho những mặt hàng mà phần lớn sản lượng sản xuất ra được dành để xuất khẩu (như cá da trơn, hồ tiêu, cà phê...) dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc và đọng vốn của doanh nghiệp trong khi các tổ chức tín dụng không giải ngân phần thuế này khi cấp vốn lưu động, gây áp lực tài chính và giảm hiệu quả kinh doanh.

Các ngành được dẫn chứng như: hơn 2.000 tỉ đồng với gạo 6 tháng cuối năm; hồ tiêu và cây gia vị 2.162 tỉ đồng/năm; cà phê 10.000 tỉ đồng/năm là tiền thuế tạm thu sau đó hoàn lại.

Bên cạnh đó nông sản, thủy sản nhập khẩu không phải chịu thuế GTGT khi nhập khẩu vào Việt Nam, vì vậy, là sự phân biệt đối xử không đáng có giữa nông sản, thủy sản sản xuất trong nước và nông sản, thủy sản nhập khẩu.