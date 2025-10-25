Doanh nghiệp xuất khẩu vướng hoàn thuế GTGT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Doanh nghiệp xuất khẩu vướng hoàn thuế GTGT

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Cơ chế "thu trước - hoàn sau" đang đẩy doanh nghiệp xuất khẩu nông sản vào thế khó, buộc phải ứng trước nguồn vốn rất lớn

Ngày 24-10, tại Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ niên vụ 2025-2026 do Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức ở TP HCM, câu chuyện vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) một lần nữa làm nóng hội trường. Nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lo dòng vốn và năng lực cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế bị ảnh hưởng.

Chưa ai được hoàn thuế

Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Simexco Đắk Lắk, DN đứng thứ 4 cả nước về xuất khẩu cà phê nhân, cho biết ngành cà phê vừa trải qua một năm thắng lợi lớn với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 8,4 tỉ USD. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2024, khi Luật Thuế GTGT 2024 có hiệu lực, quy định DN xuất khẩu phải tạm nộp 5% thuế GTGT rồi chờ hoàn lại đã trở thành "điểm nghẽn" nghiêm trọng. Theo ông Huy, việc hoàn thuế đang bị ách tắc khiến DN phải ứng vốn quá lớn, vượt xa khả năng tài chính thực tế.

Doanh nghiệp xuất khẩu vướng hoàn thuế GTGT - Ảnh 1.

Sơ chế cà phê ở Tây Nguyên trước khi bán cho thương lái Ảnh: AN NA

Ông dẫn chứng Simexco Đắk Lắk có doanh số xuất khẩu khoảng 18.000 tỉ đồng mỗi năm, đồng nghĩa phải tạm nộp tới 900 tỉ đồng tiền thuế GTGT, trong khi vốn điều lệ của công ty chỉ 400 tỉ đồng. "Nếu tình hình hoàn thuế GTGT chậm như hiện nay tiếp diễn, DN sẽ không dám đẩy mạnh xuất khẩu nữa mà quay về tập trung thị trường nội địa" - ông Huy lo ngại.

Không chỉ ngành cà phê, các ngành nông sản xuất khẩu chủ lực khác như gạo, tiêu, điều, thủy sản và gỗ cũng đang đối mặt áp lực tương tự. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA và Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nhận định vướng mắc về thuế GTGT đang là "nỗi buồn" chung của các DN xuất khẩu nông sản. "VFA vừa họp hôm 23-10 và nhận thấy từ ngày 1-7 đến nay, chưa có DN gạo nào được hoàn thuế GTGT. Có DN phản ánh đến tháng 8-2025 đi nộp hồ sơ hoàn thuế nhưng bị cơ quan thuế từ chối nhận với lý do chưa thể hoàn thuế" - ông nói.

Theo ông Nam, nhiều DN gạo đang bị tồn đọng hàng trăm tỉ đồng tiền thuế GTGT, nhưng đến nay vẫn chưa có tín hiệu tháo gỡ hiệu quả. Trong khi đó, giá lúa đang ở mức rất thấp, sát vùng 5.000 đồng/kg, nông dân gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn vắng người mua. "Dù giá lúa thấp, DN không dám mua tạm trữ vì thiếu vốn và thiếu đầu ra. Còn với ngành cà phê, giá hiện cao nên cần lượng vốn lớn, DN càng khó mua vào để tạm trữ như trước" - ông Nam phân tích.

Ông Đỗ Hà Nam cũng lo ngại việc người dân giữ hàng chờ giá tăng có thể khiến thị trường mất cân đối cung - cầu, dẫn tới nguy cơ lao dốc như hồ tiêu từng rơi từ đỉnh 250.000 đồng/kg xuống chỉ còn 35.000 đồng/kg.

Mong sớm được gỡ vướng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế GTGT cho ngành nông sản. Theo VCCI, việc áp thuế suất 5% đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản sơ chế theo Luật Thuế GTGT 2024 chưa phản ánh đúng bản chất của thuế GTGT. Điểm d, khoản 2, điều 9 của luật quy định các sản phẩm "chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường" thuộc diện chịu thuế 5%. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các mặt hàng nông sản xuất khẩu như cà phê, hồ tiêu, điều, tôm, cá, gỗ nguyên liệu… chỉ qua sơ chế như bóc vỏ, xát, phơi, sấy, không làm phát sinh giá trị gia tăng thực chất. Do đó, việc tính thuế GTGT với nhóm hàng này bị cho là chưa phù hợp với bản chất đánh thuế "giá trị tăng thêm".

VCCI nhấn mạnh cơ chế "thu trước - hoàn sau" đang đẩy DN vào thế khó, buộc phải ứng trước nguồn vốn khổng lồ, trong khi biên lợi nhuận ngành chỉ từ 1%-3%. Riêng ngành cà phê phải tạm nộp gần 10.000 tỉ đồng thuế GTGT mỗi năm; ngành hồ tiêu phải ứng trước hơn 2.200 tỉ đồng. Điều này vừa làm tăng giá thành xuất khẩu, vừa khiến hàng Việt Nam mất lợi thế so với các quốc gia cạnh tranh trực tiếp như Brazil, Indonesia, Ấn Độ - nơi nông sản thô được miễn thuế hoặc áp thuế 0%.

Một thành viên Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết hơn 90% sản lượng hồ tiêu dùng cho xuất khẩu nên các DN lớn đều bị "treo" thuế rất lớn. "DN nhỏ cũng bị giữ lại 2-3 tỉ đồng, còn DN lớn bị giữ 50-70 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Lợi nhuận bình quân ngành chỉ 1%-3% nhưng bị giữ lại 5% tiền thuế khiến vốn của DN bị âm. Dù quy định là hoàn thuế trong 40 ngày nhưng gần như không thể hoàn đúng hạn. Điều này khiến DN e dè mua hàng, kéo mặt bằng giá tiêu xuống thấp" - vị này nói.

Trước thực tế trên, VCCI kiến nghị Thủ tướng xem xét khôi phục hoặc khôi phục có thời hạn chính sách không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với sản phẩm nông nghiệp sơ chế như trước đây. Đồng thời đề xuất Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ ngành xây dựng danh mục cụ thể các sản phẩm sơ chế cho từng ngành hàng nhằm thống nhất cách hiểu và cách áp dụng giữa các địa phương, tránh tình trạng mỗi nơi diễn giải một kiểu gây ách tắc cho DN.

Nhiều DN tham dự hội nghị bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cơ chế tháo gỡ vướng mắc về thuế ngay trong quý IV/2025 để tạo dòng vốn lưu chuyển cho các hoạt động thu mua - sản xuất - xuất khẩu cuối niên vụ, bảo vệ thành quả tăng trưởng nông sản Việt Nam trong nhiều năm gần đây. "Nếu không tháo gỡ sớm, khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, và nguy cơ mất thị trường là có thật" - một DN xuất khẩu lo ngại. 

Xuất khẩu trực tuyến cũng bị vướng

Xuất khẩu hàng hóa qua các nền tảng trực tuyến như Amazon, Alibaba... là xu hướng và đang được khuyến khích. Tuy nhiên, theo phản ánh của DN, việc xuất khẩu theo hình thức này không có các chứng từ truyền thống nên khó làm hồ sơ hoàn thuế. Do đó, các DN kiến nghị cần sớm xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp để hỗ trợ DN xuất khẩu trực tuyến được thực hiện thủ tục hoàn thuế.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo