Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là những ai?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thông tin về danh sách cụ thể 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 12-3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trả lời tại họp báo. Ảnh: Quang Vinh

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin về 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo danh sách đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người. Trong đó, có 5 người tự ứng cử.

Trong đó, tại TPHCM có 2 người tự ứng cử, đó là ông Nguyễn Văn Huy, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng; và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

Ở tỉnh Vĩnh Long có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tân Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PUTIN.

Tại TP Cần Thơ có 1 ứng tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề, Trung tâm dạy nghề Thành Phúc.

Ở tỉnh An Giang có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên An Bảo tại đặc khu Phú Quốc.

Theo bà Hà Thị Nga, đến thời điểm hiện tại, những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật bầu cử, bao gồm nộp hồ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân, tham gia lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, công tác.

Bà Hà Thị Nga cho biết tất cả các nơi 5 người ứng cử sinh sống đều nhận được tín nhiệm của cử tri nơi trú. Các hồ sơ sau đó đã được Ủy ban bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo đúng quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương.

Bà Hà Thị Nga khẳng định việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội thể hiện, khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận và thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử.

Đồng thời, qua nắm bắt tình hình chung, cả 5 ứng cử viên tự ứng cử được tạo mọi điều kiện thuận như mọi ứng cử viên khác tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương mà 5 ứng cử viên tự ứng cử thì đến thời điểm này, các ứng cử viên đều hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.

"Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá, lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong thời gian tới. Nếu như 5 ứng cử viên này nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi bầu cử thì hoàn toàn có thể trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri"- bà Hà Thị Nga nêu thêm.

