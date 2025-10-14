HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

5 phường bị phản ánh chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Đức Anh

(NLĐO) - Gia Lai đề nghị 5 phường chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm sau khi bị phản ánh chậm trễ trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai.

Ngày 14-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Gia Lai: Nếu để hồ sơ trễ hẹn, chủ tịch xã phải gửi thư xin lỗi - Ảnh 1.

Công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại quầy phục vụ của phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Theo Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, đơn vị nhận được phản ánh của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về tình trạng 5 phường, gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ.

Nhiều trường hợp phúc đáp văn bản lấy ý kiến không đúng thời hạn, hoặc nội dung trả lời chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và uy tín của cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, có địa phương được đôn đốc, nhắc nhở đến lần thứ 3 nhưng vẫn chưa phúc đáp, gây trễ hẹn và bức xúc cho công dân.

Trước thực trạng trên, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đề nghị 5 phường nêu trên chấn chỉnh kịp thời, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, cần có giải pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ hồ sơ phối hợp giải quyết, không để tái diễn tình trạng tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và uy tín cơ quan nhà nước.

Đối với các hồ sơ gửi lấy ý kiến nhưng phúc đáp chậm, làm phát sinh tình trạng hồ sơ trễ hẹn, đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã phải gửi thư xin lỗi cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai tại cấp xã; nắm bắt công tác phối hợp giữa các đơn vị với UBND cấp xã, cơ quan Thuế và Trung tâm Phục vụ hành chính công để kịp thời chỉ đạo hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc phát sinh.

