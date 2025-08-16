5 trường hợp chưa có thẻ BHYT vẫn được thanh toán

Theo Nghị định 188-2025 chính thức có hiệu lực từ 15-8-2025 (một số điều từ 1-7), có 5 nhóm đối tượng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT dù chưa có thẻ.

Nhiều trường hợp vẫn được hưởng BHYT mà chưa cần xuất trình thẻ. Ảnh minh hoạ

Thứ nhất là trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT Trẻ dưới 6 tuổi dù chưa có thẻ, nhưng có giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh, vẫn được khám chữa bệnh và quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi quyền lợi như người có thẻ. Cha, mẹ hoặc thân nhân ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án; trường hợp trẻ không có người thân, cơ sở y tế xác nhận thay. Quy định có hiệu lực từ 15-8-2025.

Thứ 2 là người đang chờ cấp lại, đổi hoặc điều chỉnh thông tin thẻ Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp, cấp lại, đổi thẻ cần xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và giấy tờ chứng minh nhân thân. Cơ sở y tế đối chiếu thông tin và thanh toán quyền lợi BHYT tương ứng.

Thứ 3 là người cấp cứu, mất ý thức hoặc đã tử vong chưa xuất trình thẻ Người bệnh trong tình trạng khẩn cấp vẫn được thanh toán chi phí nếu cơ sở y tế xác minh được mã số BHYT hoặc tình trạng tham gia. Quy định này có hiệu lực từ 1-7-2025.

Thứ 4, người có thẻ BHYT bị mất, hỏng hoặc sai thông tin Người đã có BHYT nhưng thẻ bị mất, hỏng hoặc ghi sai thông tin vẫn được thanh toán chi phí nếu mã số BHYT hợp lệ. Đây là quy định nhằm tránh gián đoạn chăm sóc y tế do lỗi kỹ thuật.

Thứ 5 là người thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT nhưng chưa được cấp thẻ Những người đã có trong danh sách ngân sách nhà nước đóng BHYT, dù chưa nhận thẻ, nếu có xác nhận của cơ quan BHXH vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Nhóm này bao gồm người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, người có công…

Trong các trường hợp trên, người bệnh có thể xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp (CMND/CCCD, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy hẹn…). Cùng đó, cơ sở y tế phối hợp với BHXH để xác minh mã số BHYT hợp lệ. Việc thanh toán sẽ thực hiện theo mức hưởng tương ứng với đối tượng.