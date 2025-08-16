5 trường hợp chưa có thẻ BHYT vẫn được thanh toán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

5 trường hợp chưa có thẻ BHYT vẫn được thanh toán

N.Dung

(NLĐO) - Người dân vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp đặc biệt, dù chưa có hoặc chưa xuất trình thẻ BHYT.

Theo Nghị định 188-2025 chính thức có hiệu lực từ 15-8-2025 (một số điều từ 1-7), có 5 nhóm đối tượng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT dù chưa có thẻ.

5 trường hợp chưa có thẻ BHYT vẫn được thanh toán- Ảnh 1.

Nhiều trường hợp vẫn được hưởng BHYT mà chưa cần xuất trình thẻ. Ảnh minh hoạ

Thứ nhất là trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT Trẻ dưới 6 tuổi dù chưa có thẻ, nhưng có giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh, vẫn được khám chữa bệnh và quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi quyền lợi như người có thẻ. Cha, mẹ hoặc thân nhân ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án; trường hợp trẻ không có người thân, cơ sở y tế xác nhận thay. Quy định có hiệu lực từ 15-8-2025.

Thứ 2 là người đang chờ cấp lại, đổi hoặc điều chỉnh thông tin thẻ Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp, cấp lại, đổi thẻ cần xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và giấy tờ chứng minh nhân thân. Cơ sở y tế đối chiếu thông tin và thanh toán quyền lợi BHYT tương ứng.

Thứ 3 là người cấp cứu, mất ý thức hoặc đã tử vong chưa xuất trình thẻ Người bệnh trong tình trạng khẩn cấp vẫn được thanh toán chi phí nếu cơ sở y tế xác minh được mã số BHYT hoặc tình trạng tham gia. Quy định này có hiệu lực từ 1-7-2025.

Thứ 4, người có thẻ BHYT bị mất, hỏng hoặc sai thông tin Người đã có BHYT nhưng thẻ bị mất, hỏng hoặc ghi sai thông tin vẫn được thanh toán chi phí nếu mã số BHYT hợp lệ. Đây là quy định nhằm tránh gián đoạn chăm sóc y tế do lỗi kỹ thuật.

Thứ 5 là người thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT nhưng chưa được cấp thẻ Những người đã có trong danh sách ngân sách nhà nước đóng BHYT, dù chưa nhận thẻ, nếu có xác nhận của cơ quan BHXH vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Nhóm này bao gồm người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, người có công…

Trong các trường hợp trên, người bệnh có thể xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp (CMND/CCCD, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy hẹn…). Cùng đó, cơ sở y tế phối hợp với BHXH để xác minh mã số BHYT hợp lệ. Việc thanh toán sẽ thực hiện theo mức hưởng tương ứng với đối tượng.

Tin liên quan

Chi tiết mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 15-8

Chi tiết mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 15-8

(NLĐO)- Học sinh, sinh viên, một trong những nhóm dễ bị tổn thương khi gặp các vấn đề sức khỏe sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ ít nhất 50% mức đóng BHYT

Quy định mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh BHYT

(NLĐO)-Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT trước khi kết thúc đợt điều trị.

Những trường hợp được BHYT thanh toán 100%

(NLĐO)- Luật BHYT năm 2024 quy định nhiều nhóm đối tượng sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT, mở rộng quyền lợi cho người dân.

khám chữa bệnh BHYT quyền lợi cơ sở y tế bảo hiểm y tế CCCD
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo