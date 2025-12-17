500 container táo Mỹ sắp đổ bộ chợ Tết Việt

Ngày 17-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Francis Lee, đại diện Hiệp hội ngành hàng các sản phẩm nông sản của Mỹ tại Việt Nam, cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đánh giá sức mua mùa Tết năm nay ở Việt Nam vẫn khả quan.

Theo ông Lee, táo Mỹ là mặt hàng trái cây chủ lực trong dịp Tết nên các doanh nghiệp xuất khẩu chuẩn bị rất kỹ.

Hiện 200 container táo tươi, mỗi container chứa khoảng 1.000 thùng (20 kg/thùng), đang trên đường đến Việt Nam. Tổng cộng, mùa Tết năm nay dự kiến có khoảng 400 – 500 container, tương đương 10.000 tấn táo Mỹ các loại được đưa ra thị trường.

Ông Lee cho hay giống Gala Mỹ, loại táo được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, năm nay mất mùa khoảng 11%, có thể khiến giá tăng.

Táo Mỹ đang bán tại siêu thị

Tuy nhiên, nguồn cung táo Mỹ nhìn chung vẫn dồi dào nhờ sản lượng tăng của giống Cosmic Crisp – loại táo mới bước sang năm trồng thứ 7, có đặc điểm trái to, màu đỏ đẹp, giòn, cắt ra không bị thâm – rất hợp thị hiếu người tiêu dùng Việt.

So với vụ Tết năm ngoái, thuế nhập khẩu táo Mỹ giảm từ 8% xuống còn 5%, giúp sản phẩm này cạnh tranh tốt hơn tại thị trường Việt Nam.

Táo Cosmic Crisp của Mỹ

Bên cạnh táo, ông Lee cho biết Tết này còn có sự xuất hiện của lê Mỹ (U.S. Pears) màu đỏ, hình dạng giống hồ lô – khác biệt so với lê châu Á.

Những năm trước, mặt hàng này dù đã được cấp phép nhập khẩu nhưng không có hàng xuất do mất mùa. Năm nay, Mỹ thu hoạch khoảng 18 triệu thùng lê; một số nhà nhập khẩu Việt Nam đã đặt mua thử vài lô, ghép chung container cùng táo.

Hiện Mỹ là nguồn cung rau quả lớn thứ hai của Việt Nam (sau Trung Quốc) và là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tốp 10. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam đã chi hơn 593,5 triệu USD để nhập rau quả từ Mỹ, tăng 41%, chiếm 24% thị phần rau quả nhập khẩu.



