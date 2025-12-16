Thiên tai có khiến nguồn hàng Tết tại TP HCM thiếu hụt?

Ngày 16-12, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp Môi trường đã đến TP HCM kiểm tra công tác đảm bảo nguồn cung thực phẩm nông-lâm-thủy sản về chất lượng, an toàn chuẩn bị cho mùa Tết cận kề.

Đoàn đã có chuyến khảo sát và làm việc với siêu thị Co.opMart Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) trước khi làm việc với UBND TP HCM cùng các sở ngành liên quan.

Tại siêu thị, dù sáng sớm nhưng khá đông khách hàng đã đến mua sắm. Lượng hàng được siêu thị chuẩn bị dồi dào, nhiều mặt hàng đặc trưng ngày Tết như: dừa nghệ thuật khắc các chữ (tài, lộc, phúc) hay bánh chưng (chay, mặn), bia, nước ngọt, bánh kẹo...





Đại diện siêu thị cho biết chuẩn bị lượng hàng tăng 20% so với Tết năm ngoái, nguồn hàng đa dạng, điều thêm hàng từ các nhà cung cấp phía Bắc khi nguồn rau cung cấp từ Lâm Đồng bị hụt.

Tại đây nhận hàng rau củ tươi sống từ kho tổng của Saigon Co.op và ở kho tổng có phòng kiểm nghiệm nhanh ngẫu nhiên để kịp thời chặn hàng không bảo đảm an toàn vào hệ thống. Đối với các sản phẩm tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm", nếu phát hiện mẫu không đạt sẽ cảnh báo trên toàn hệ thống và rút hàng toàn bộ.

Bánh chưng

Dừa nghệ thuật chưng Tết

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách, Pháp chế - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhận xét Saigon Co.op đang triển khai rất bài bản việc chuẩn bị các nguồn cung để tiêu thụ vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán cũng như các lễ hội trong thời gian tới.

Ông Thuận khuyến cáo Saigon Co.op cũng như các đơn vị có kinh doanh nông-lâm-thủy sản cần tăng cường hoạt động kiểm soát giữa bối cảnh lượng hàng tiêu thụ tăng cao dịp Tết. "Sản phẩm phải luôn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, không phải cứ dịp Tết hay lễ hội mà chất lượng lại giảm đi"– ông Thuận nhấn mạnh.

Bia Tết

Sản phẩm có nhãn tích xanh trách nhiệm được bán tại siêu thị

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh, nhìn nhận công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là một thách thức lớn với đô thị 14 triệu dân như TP HCM.

Thị trường năm nay dự báo có nhiều nét mới hơn so với mọi năm đó là lượng người ở lại TP HCM đón Tết sẽ đông hơn, đặc biệt là công nhân. Bên cạnh đó sẽ có làn sóng di chuyển ngược, người dân từ các tỉnh sẽ đến TP HCM đón Tết cùng người thân do dịp này TP HCM có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn sau khi mở rộng.

Trong khi đó, về phía một số khu vực truyền thống cung cấp hàng hóa cho TP HCM như: Tây Nguyên, ĐBSCL, miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai và sự phục hồi cần có thời gian. Do đó, TP HCM vừa phải chuẩn bị về nguồn cung về số lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm để người dân mua sắm dịp cao điểm.

Nhiều nông sản đang có chương trình khuyến mãi (nhãn vàng)

Hành tím Ấn Độ cạnh khu hành, tỏi của Việt Nam

Ông Ngô Hồng Y, Phó Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TP HCM) cho biết năm nay các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng Tết có giá trị hơn 26.000 tỉ đồng, trong đó 9.000 tỉ đồng là sản phẩm bình ổn thị trường với sản lượng tăng khoảng 10% so với Tết năm ngoái. Hàng bình ổn thị trường chiếm từ 23-40% và giá thấp hơn từ 5-15% so với hàng hóa trên thị trường, tùy mặt hàng.

Các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng hóa khoảng 1 tỉ USD phục vụ Tết tại TP HCM

Để bảo đảm phục vụ người dân sắm Tết, các siêu thị có thể tăng lượng hàng gấp 2 hay 3 lần so với ngày thường và kéo dài thời gian phục vụ những ngày cao điểm.

Ông Võ Thành Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho rằng, nếu không xảy ra những tình huống bất thường như thiên tai hoặc dịch bệnh, lượng hàng phục vụ cho người dân TP HCM trong dịp lễ Tết tương đối ổn định và đảm bảo. Ngoài ra, TP HCM còn có khả năng chia sẻ nguồn cung cho các địa phương khó khăn khác" – ông Giàu dự báo.