HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thiên tai có khiến nguồn hàng Tết tại TP HCM thiếu hụt?

Bài: Ngọc Ánh, Ảnh, clip: AN NA

(NLĐO) – Các doanh nghiệp đang chuẩn bị lượng hàng Tết trị giá 26.000 tỉ đồng, trong đó có 9.000 tỉ đồng là hàng bình ổn

Ngày 16-12, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp Môi trường đã đến TP HCM kiểm tra công tác đảm bảo nguồn cung thực phẩm nông-lâm-thủy sản về chất lượng, an toàn chuẩn bị cho mùa Tết cận kề.

TIN LIÊN QUAN

Đoàn đã có chuyến khảo sát và làm việc với siêu thị Co.opMart Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) trước khi làm việc với UBND TP HCM cùng các sở ngành liên quan.

Tại siêu thị, dù sáng sớm nhưng khá đông khách hàng đã đến mua sắm. Lượng hàng được siêu thị chuẩn bị dồi dào, nhiều mặt hàng đặc trưng ngày Tết như: dừa nghệ thuật khắc các chữ (tài, lộc, phúc) hay bánh chưng (chay, mặn), bia, nước ngọt, bánh kẹo...


Đại diện siêu thị cho biết chuẩn bị lượng hàng tăng 20% so với Tết năm ngoái, nguồn hàng đa dạng, điều thêm hàng từ các nhà cung cấp phía Bắc khi nguồn rau cung cấp từ Lâm Đồng bị hụt.

Tại đây nhận hàng rau củ tươi sống từ kho tổng của Saigon Co.op và ở kho tổng có phòng kiểm nghiệm nhanh ngẫu nhiên để kịp thời chặn hàng không bảo đảm an toàn vào hệ thống. Đối với các sản phẩm tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm", nếu phát hiện mẫu không đạt sẽ cảnh báo trên toàn hệ thống và rút hàng toàn bộ.

Hàng Tết có thiếu hụt do thiên tai tại TP HCM không? - Ảnh 2.

Bánh chưng

Hàng Tết có thiếu hụt do thiên tai tại TP HCM không? - Ảnh 3.

Dừa nghệ thuật chưng Tết

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách, Pháp chế - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhận xét Saigon Co.op đang triển khai rất bài bản việc chuẩn bị các nguồn cung để tiêu thụ vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán cũng như các lễ hội trong thời gian tới.

Ông Thuận khuyến cáo Saigon Co.op cũng như các đơn vị có kinh doanh nông-lâm-thủy sản cần tăng cường hoạt động kiểm soát giữa bối cảnh lượng hàng tiêu thụ tăng cao dịp Tết. "Sản phẩm phải luôn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, không phải cứ dịp Tết hay lễ hội mà chất lượng lại giảm đi"– ông Thuận nhấn mạnh.

Hàng Tết có thiếu hụt do thiên tai tại TP HCM không? - Ảnh 4.

Bia Tết

Hàng Tết có thiếu hụt do thiên tai tại TP HCM không? - Ảnh 5.

Sản phẩm có nhãn tích xanh trách nhiệm được bán tại siêu thị

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh, nhìn nhận công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là một thách thức lớn với đô thị 14 triệu dân như TP HCM.

Thị trường năm nay dự báo có nhiều nét mới hơn so với mọi năm đó là lượng người ở lại TP HCM đón Tết sẽ đông hơn, đặc biệt là công nhân. Bên cạnh đó sẽ có làn sóng di chuyển ngược, người dân từ các tỉnh sẽ đến TP HCM đón Tết cùng người thân do dịp này TP HCM có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn sau khi mở rộng.

Trong khi đó, về phía một số khu vực truyền thống cung cấp hàng hóa cho TP HCM như: Tây Nguyên, ĐBSCL, miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai và sự phục hồi cần có thời gian. Do đó, TP HCM vừa phải chuẩn bị về nguồn cung về số lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm để người dân mua sắm dịp cao điểm.

Hàng Tết có thiếu hụt do thiên tai tại TP HCM không? - Ảnh 6.

Nhiều nông sản đang có chương trình khuyến mãi (nhãn vàng)

Hàng Tết có thiếu hụt do thiên tai tại TP HCM không? - Ảnh 7.

Hành tím Ấn Độ cạnh khu hành, tỏi của Việt Nam

Ông Ngô Hồng Y, Phó Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TP HCM) cho biết năm nay các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng Tết có giá trị hơn 26.000 tỉ đồng, trong đó 9.000 tỉ đồng là sản phẩm bình ổn thị trường với sản lượng tăng khoảng 10% so với Tết năm ngoái. Hàng bình ổn thị trường chiếm từ 23-40% và giá thấp hơn từ 5-15% so với hàng hóa trên thị trường, tùy mặt hàng.

Hàng Tết có thiếu hụt do thiên tai tại TP HCM không? - Ảnh 8.

Các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng hóa khoảng 1 tỉ USD phục vụ Tết tại TP HCM

Để bảo đảm phục vụ người dân sắm Tết, các siêu thị có thể tăng lượng hàng gấp 2 hay 3 lần so với ngày thường và kéo dài thời gian phục vụ những ngày cao điểm.

Ông Võ Thành Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho rằng, nếu không xảy ra những tình huống bất thường như thiên tai hoặc dịch bệnh, lượng hàng phục vụ cho người dân TP HCM trong dịp lễ Tết tương đối ổn định và đảm bảo. Ngoài ra, TP HCM còn có khả năng chia sẻ nguồn cung cho các địa phương khó khăn khác" – ông Giàu dự báo.

Tin liên quan

Không lo thiếu hàng Tết

Không lo thiếu hàng Tết

Trái với lo ngại của người tiêu dùng, nhiều đơn vị khẳng định nguồn cung hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán được bảo đảm

Hàng Tết bắt đầu lên kệ

Hàng Tết 2026 đã bắt đầu lên kệ, phục vụ người tiêu dùng muốn thưởng thức sớm hoặc tham khảo mẫu mã trước khi mua chính thức

Kinh nghiệm làm hàng quà Tết khi khởi nghiệp

Quà Tết mang tính biếu tặng, ngoài giá trị sản phẩm thì cần mẫu mã đẹp mắt, chỉn chu; chất lượng sản phẩm bên trong tốt.

bánh chưng hàng tết dừa Tài Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo