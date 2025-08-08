500 triệu đồng tiền thưởng cho đội bóng vô địch Giải nữ quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

500 triệu đồng tiền thưởng cho đội bóng vô địch Giải nữ quốc gia

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Sáu đội bóng sẽ tranh tài để giành suất đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch các Câu lạc bộ châu Á mùa giải 2026/27.

Ngày 8-8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính và gốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

500 triệu đồng tiền thưởng cho đội vô địch Giải nữ quốc gia 2025 - Ảnh 1.

Đại diện VFF và nhà tài trợ Thái Sơn Bắc tại lễ ký kết tài trợ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, nhấn mạnh với sự nỗ lực của VFF cùng quyết tâm của các câu lạc bộ và sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Công ty Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Giải đấu cũng là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là tuyển nữ Việt Nam.

Nhờ vậy, bóng đá nữ từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận. Mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Úc. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 thế giới và hạng 6 châu Á.

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 có 6 đội tham dự với hình thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Giải đấu sẽ diễn ra từ 4-9 đến 13-10. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026/27.

Tổng tiền thưởng của Giải nữ quốc gia 2025 là 1,13 tỉ đồng. Trong đó, giải thưởng gồm 500 triệu đồng cho CLB vô địch, 300 triệu đồng cho đội á quân và 200 triệu đồng cho đội xếp thứ ba, 50 triệu đồng cho CLB đoạt Giải phong cách…

Ngày 13-10 tại Hà Nội. VFF phối hợp với Tống công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) dự kiến tổ chức phát sóng trực tiếp một số trận đấu giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 trên các nền tảng VTVcab. Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi thêm các trận đấu được phát sóng trực tuyến trên kênh Youtube VFF Channel.

Tin liên quan

Huỳnh Như hy vọng sẽ tạo cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam

Huỳnh Như hy vọng sẽ tạo cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM và đại diện của UAE đã có những chia sẻ trước trận đấu tứ kết AFC Women's Champions League 2024-2025.

Nữ TP HCM vô địch Cúp Quốc gia, duy trì vị thế số 1 bóng đá nữ

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM đánh bại CLB Thái Nguyên T&T ở chung kết Cúp Quốc gia 2025, để có lần thứ 4 đăng quang và khẳng định vị thế số 1 của Việt Nam.

Bóng đá nữ Việt Nam và chiến lược phát triển đồng hành bởi UEFA, AFC

(NLĐO) - LĐBĐ Việt Nam đã công bố chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn 2024-2027 với sự đồng hành của UEFA, AFC.

bóng đá nữ bóng đá vô địch quốc gia lịch bóng đá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo