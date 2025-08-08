500 triệu đồng tiền thưởng cho đội bóng vô địch Giải nữ quốc gia

Ngày 8-8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính và gốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.



Đại diện VFF và nhà tài trợ Thái Sơn Bắc tại lễ ký kết tài trợ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, nhấn mạnh với sự nỗ lực của VFF cùng quyết tâm của các câu lạc bộ và sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Công ty Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Giải đấu cũng là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là tuyển nữ Việt Nam.

Nhờ vậy, bóng đá nữ từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận. Mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Úc. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 thế giới và hạng 6 châu Á.

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 có 6 đội tham dự với hình thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Giải đấu sẽ diễn ra từ 4-9 đến 13-10. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026/27.

Tổng tiền thưởng của Giải nữ quốc gia 2025 là 1,13 tỉ đồng. Trong đó, giải thưởng gồm 500 triệu đồng cho CLB vô địch, 300 triệu đồng cho đội á quân và 200 triệu đồng cho đội xếp thứ ba, 50 triệu đồng cho CLB đoạt Giải phong cách…

Ngày 13-10 tại Hà Nội. VFF phối hợp với Tống công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) dự kiến tổ chức phát sóng trực tiếp một số trận đấu giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 trên các nền tảng VTVcab. Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi thêm các trận đấu được phát sóng trực tuyến trên kênh Youtube VFF Channel.